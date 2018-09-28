Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины)

По старой традиции я собирался написать здесь нытьё в стиле «что-то всё очень подорожало и, наверное, будет только хуже», но не на этот раз. Потому что по ёмкости аккумуляторов, скорости работы и качеству камер у нас подобрался крутейший список смартфонов с начала 2018 года!

LeEco/Coolpad Cool1 — максимально крутой смартфон по цене сверхбюджетных «доходяг»

Сколько стоит 6.8-7.2 тысяч рублей Чем хорош Яркий качественный экран

Ёмкий аккумулятор

Быстрый в играх и приложениях процессор

Хорошая (за такие деньги) камера

Много памяти Чем плох Корпус из «фольги» и детского пластикового ведёрка

Некачественный динамик громкой связи

Запчастей в России нет

Обновиться с Android 6 до 7 – боль и занятие только для «компьютерщиков»

Нет слота для карт памяти Все подробности Обзор LeEco Cool1 Где можно купить недорого (на момент публикации) ShenZhen TopTeck — 6600 рублей Hongkong Willvast — 6700 рублей MJ-Tech — 6800 рублей Huamei Xiongdi — 6900 рублей Hong Kong Goldway — 9600 рублей

Старый Land Rover или новая Lada Vesta? Цена одинаковая, а вот возможности разные, затраты на обслуживание, мягко говоря, тоже отличаются. Даже опытные автолюбители расходятся во мнениях, что лучше. С одной стороны, машины создают для того, чтобы на них ездить, а не ползать и крутить под ними гайки, и новая Lada при всех своих конструктивных недочётах проездит без поломок дольше. С другой — живём-то один раз (а деньги на машины тоже тратим не так часто), а крутая по характеристикам махина даже в пожилом состоянии лучше нового «эконом-класса».



Coolpad Cool1

Вот и со смартфонами та же фигн дилемма — за 6-7 тысяч рублей в китайских магазинах вы можете купить либо какого-нибудь уродца с крутыми характеристиками от производителей «мы тут учимся собирать мобильники, а вы пока покупайте — может, конкретно вам приедет работоспособный экземпляр» (Umidigi, Leagoo, Ulefone, Micromax и др.), либо что-то восьмиядерное, но старое и поэтому не очень быстрое, да ещё с мелкими недостатками. Например, Meizu M5s, который всем неплох, кроме автономности (китайский древний процессор любит кушать) и качества динамика.

Можно пойти по пути наименьшего сопротивления и покупаете беспроблемную модель, но с четырёхъядерным процессором. Но помните, что четыре ядра в бюджетных смартфонах — это всего лишь уровень «не зависает, но притормаживает почти всегда». Зато китайские популярные производители предлагают с такими характеристиками дешёвые в покупке (6000 рублей) и ремонте аппараты с хорошей автономностью и нормальным качеством камер, экрана, прошивки — да вообще всего! Если не хотите романтики «пусть старый, зато люкс!», берите Xiaomi Redmi 6A и останетесь довольны. Meizu M8C и M8T не берите, потому что не дотягивают по многим параметрам.

А если душа просит максимально крутых характеристик дёшево, но с хорошим качеством изготовления, покупайте LeEco/Coolpad Cool1. Я уже слышу смех по ту сторону дисплея от некоторых читателей, мол «обзорщик крышей поехал или продался — впаривает нам непонятный смартфон от чёрт знает какого производителя». Хотя на деле это всего лишь означает, что вы пропустили тот недолгий славный промежуток времени, когда LeEco были самыми крутыми смартфонами по соотношению цены, качества и характеристик — даже круче, чем Huawei, Xiaomi или Meizu, не говоря уже о Samsung, LG, Sony и Nokia, которые всегда делают в бюджетных смартфонах огромную наценку за престижный шильдик, и поэтому с китайцами не могут конкурировать ни под каким соусом.

Так вот, о LeEco — это легендарные ребята. Создавали крутые смартфоны в убыток, сорили деньгами и вели себя не как китайские новички, а как арабские шейхи. Деньги закончились, компания умерла, но не умерла та ещё есть, которая занималась выпуском Cool1 из нашей сегодняшней статьи. Coolpad, купленная перспективная «дочка» LeEco, перешла к новому владельцу и живёт (точнее, «существует») по сей день, выпуская запчасти и новые версии прошивок для старых смартфонов.

Поэтому мы наблюдаем забавную ситуацию, когда очень мощный смартфон Leeco-Coolpad китайские продавцы уже отдают по минимальной цене (мол, производитель умер, нужно избавляться от неликвида), а сами смартфоны при этом ещё боеспособны, и даже периодически получают обновленные прошивки. А самый возбуждающий факт — то, какие это смартфоны! Например, в Cool1 вы получаете 4000 мАч в аккумуляторе, очень мощный процессор (круче, чем в Samsung Galaxy A8 или Huawei P20 Lite, например), большой, яркий и очень качественный экран и неплохие камеры — уж не хуже, чем в раскрученных Xiaomi Redmi 6 или Nokia 5.1. Короче говоря, мечта покупателя Aliexpress наяву — качественный китайский смартфон с крутыми характеристиками максимально дёшево.

Звучит слишком «сладенько»? Согласен, и поэтому рассказываю вам о всех возможных проблемах сразу. Например, о том, что в России LeEco и Coolpad не существуют уже примерно 2 года. А это значит, что если вас угораздит «убить» аккумулятор или разбить дисплей, запчасти придётся заказывать на Aliexpress, потом несколько недель ждать их доставки, а напоследок искать бесстрашного мастера — ему нужно будет разобрать и отремонтировать мобильник, который он увидит впервые в жизни.

Второй неприятный нюанс: последняя «заводская» прошивка с русским языком и Google Play, с которой вам отправят аппарат китайцы — Android 6.0. Не то, чтобы это было трагедией (любые, даже самые новые приложения будут функционировать так, как и должны), но через два года несовместимые со старым Андроидом приложения начнут появляться. Как быть и что делать? Искать знакомого компьютерщика, который будет готов «напялить» современную прошивку с Android 8 на ваш Cool1, ведь автоматически смартфон с Android 6 систему обновлять уже не станет. Будьте готовы к тому, что компьютерщик будет ругаться матом несколько минут при виде инструкции по прошивке, и чуть погодя попросит много литров пива, чтобы компенсировать моральный ущерб от ковыряния вашего мобильника.

Вижу, что вам уже нехорошо, но вы ведь хотели максимально крутой и при этом надёжный смартфон дёшево? Лучше подумайте о том, что за 7 тысяч вы купите смартфон, аналоги которого в России стоят 15-20 тысяч рублей, в зависимости от наглости конкретного производителя. И в ближайшие пару лет прошивать его не обязательно — на 2-3 года вам хватит запаса и по Андроиду, и по характеристикам. А кто не рискует, тот… довольствуется медлительным Xiaomi Redmi 6A выше по тексту.

Xiaomi Redmi 4X — последний качественный бюджетник с экраном 5”

Сколько стоит 7.8-10 тысяч рублей Чем хорош Яркий качественный дисплей

Восьмиядерный процессор

Компактность

Отличная автономность

Хороший сканер отпечатков пальцев Чем плох Завышенная цена (потому что раритет)

Нет NFC (Google Pay)

Камера – на четвёрку с минусом Все подробности Характеристики Xiaomi Redmi 4X Где можно купить недорого (на момент публикации) Dealextreme — 6800 рублей Mi Zealer — 7850 рублей Hong Kong Goldway — 8500 рублей VolumeRate — 10000 рублей (3/32 Гбайт)

Если мир выглядит с вашей колокольни дурдомом, я готов побиться об заклад, что отчасти этого из-за того, что в нём происходит слишком много всего бессмысленного. Начиная видеозаписями с распаковкой смартфонов на YouTube, продолжая словесными перепалками идиотов в политических шоу на федеральном телевидении, «экранками» новых кинофильмов за несколько недель до выхода качественных версий, рекламой чудодейственных средств для похудения, очередями за айфонами, и так далее… А любителям крутых дешёвых мобильников отравляют жизнь бессмысленные новые смартфоны Xiaomi, в которых китайцы плагиатят даже не Apple, а уже самих себя.



Xiaomi Redmi 4X

Никто до сих пор не может вразумительно объяснить, какого чёрта косметическое обновление Redmi Note 4X нужно было выпускать дважды и называть Redmi 5 Plus. Зачем было городить два одинаковых флагмана с чуть разными экранами и называть первый Mi Mix 2S, а второй — Mi 8. Или выпускать Redmi Note 6 Pro с почти полностью скопированными потрохами Redmi Note 5 под видом новой модели.

При этом энтузиасты совершенно упускают тот факт, что уникальные модели Xiaomi нужно искать не в настоящем или будущем, а в прошлом. Ведь, пока мы тут обсуждаем огромные махины с ворованным дизайном iPhone, из продажи постепенно исчезает уникальный бюджетный Xiaomi, которому до сих пор нет альтернатив и конкурентов.

Это Redmi 4X — мобильник с диагональю экрана 5” ровно, 4000 мАч в тонком корпусе, с хорошим восьмиядерным процессором и нормальной (для бюджетного смартфона) камерой.

Сейчас не сложно купить огромную мобилу с вытянутым экраном и бесполезной камерой-двустволкой. Сложно разыскать компактный смартфон, а найти восьмиядерный компакт (до 5.2 дюймов) с большим (4000+ мАч) аккумулятором и качественным экраном невозможно ни за какие деньги. В этом и заключается уникальность Redmi 4X, который до сих пор жив. Если вы искали самый выносливый мобильник среди моделей с маленьким экраном — хватайте, пока не поздно!

А противопоказания заключаются в том, что для всех, кого устраивают большие экраны (5.5” и больше), покупка Redmi 4X не обещает ничего вдохновляющего — всё-таки, мобильнику уже полтора года, и он сегодня стоит на треть дороже, чем стоил на момент выхода. Но это полбеды. Беда заключается в том, что за 8-9 тысяч рублей сегодня можно купить смартфоны с более быстрыми процессорами и более качественными камерами. И да, это будут огромные и намного менее выносливые «лопаты», которых много. А Redmi 4X прекрасен именно своей узкой специализацией — в этом плане бюджетный Xiaomi максимально приблизился к классическим iPhone. Именно тогда, когда перестал их копировать.

Moto Z2 Play — единственный дешёвый мобильник с флагманским качеством корпуса

Сколько стоит 11-14 тысяч рублей Чем хорош Быстрый процессор

Хорошая автономность

Хорошие камеры

Качественный звук в наушниках

NFC (Google Pay)

«Пустой» Android

Очень тонкий корпус из качественных материалов

Быстрая зарядка

Поддержка модулей Чем плох По совокупности (процессор + автономность) есть и более интересные варианты

Ночью качество съёмки фото и видео снижается со среднего до бюджетного уровня Все подробности Характеристики Moto Z2 Play Где можно купить недорого (на момент публикации) Better Cellphone — 11300 рублей Very Mobile — 11400 рублей X Show — 11400 рублей Lightinthebox — 11600 рублей eBestBuy — 11750 рублей

Вы никогда не разъясните суровым работягам, чем коньяк стоимость 200 тысяч рублей отличается от коньяка за 2 тысячи рублей. Как и не откроете глаза фанатикам, которые считают, что качество смартфона измеряется мощностью процессора. Я тоже не смогу это сделать, но попробую.

Взгляните, например, на Moto Z2 Play. Как и все остальные Моторолы, эта модель изначально была предназначена для распальцованных покупателей и выпускалась с идеологией «мы — крутой бренд, не грех и переплатить!». Чем всё это закончилось для компании, уже известно, но для нас гораздо интереснее, чем это закончилось для неплохого, без учёта цены, телефона.

Итак, цена Моторолы Z2 Play изначально была запредельной — в Латинской Америке её продавали за ~40 тысяч рублей, в США — за 30-33 тысячи. Вокруг «тридцатки» расценки крутились и в России, но прошёл год, и теперь отчаявшиеся продать слишком дорогой смартфон российские торгаши избавляются от него за 18 тысяч, а китайцы, у которых Motorola не была престижной никогда, отдают такие аппараты за 12-13 тысяч рублей. Надо брать! Потому что по цене современных бюджетных мобильников это очень приятная покупка.

Приятная не в плане процессора или каких-нибудь других рекордов, а по ощущению качества исполнения такой банальной вещи, как мобильник.

Сегодня почему-то стало не модно рассуждать о качестве корпуса в смартфонах. Либо все смирились с тем, что в дешёвых моделях хороших корпусов быть не может, либо людей действительно устраивает «авиационный алюминий» из отборных сортов фольги и уродливые пластиковые подпорки на задней крышке — как бы в цвет, но на самом деле «около цвета» корпуса. Вот почему-то в квартире или на станции техобслуживания автомобилей за такое «попадание в цвет» маляру причинили бы премию прямо по физлицу. А в мобильниках ребята ходят с таким «колхозом» в Huawei P Smart, Xiaomi Redmi 5/Redmi 6 и Redmi Note 5, ASUS ZenFone M1, да приговаривают: «Вполне нормальный корпус, чего вы придираетесь, продажные обзорщики?!». И чувствуют себя замечательно.

Но, если вы повидали дорогих качественных смартфонов, а теперь выбираете себе дешёвый и чувствуете себя не замечательно, берите Moto Z2 Play, пока китайцы не распродали его полностью. Получите точёный тонкий корпус из качественного металла, «пустой» Android с минимумом функций и без китайской самодеятельности, хорошо настроенный AMOLED-дисплей без «синевы» в белом цвете и сногсшибательные технологии будущего, которые до сих пор не могут воплотить в бюджетных смартфонах Xiaomi — быструю зарядку и NFC.



Moto Z2 Play

Но есть и вещи, которых вы не получится. Потому что, например, Xiaomi Redmi Note 5 по аналогичной цене будет и быстрее, и выносливее, да и по качеству фото уж точно не отстанет.

Плохо это или хорошо? Ну, знаете ли, новые пластиковые ноутбуки за 30 тысяч тоже обойдут по скорости работы старые флагманские Apple MacBook стоимостью $1000-1500 (когда-то). А вот ощущения от работы будут разными. Стоит ли менять максимальную мощность процессора и улучшенную автономность на среднюю мощность процессора и среднюю автономность, чтобы смартфон был приятнее в использовании — вопрос индивидуальный.

ASUS ZenFone 3 Zoom — 5000 мАч, классные камеры и хороший AMOLED-дисплей

Сколько стоит 13-15 тысяч рублей Чем хорош Быстрый и экономичный процессор

Отличная автономность

Качественные камеры с оптическим зумом (приближение без потерь в качестве)

Яркий и качественный AMOLED-дисплей

Тонкий корпус Чем плох Нет NFC (Google Pay)

Плохо работает шумоподавление при звонке (вас всегда будут слышать сквозь шум)

Нет быстрой зарядки Все подробности Обзор ASUS ZenFone 3 Zoom Где можно купить недорого (на момент публикации) ASUS Online — 13400 рублей ASUS Global — 13400 рублей Hongkong Hi7 — 13600 рублей ASUS Official — 14500 рублей TomTop — 15100 рублей

Конвейерная и торговая жизнь большинства хороших смартфонов коротка и чаще заканчивается «смертью»/исчезновением мобильника из продажи, чем суперскидками на прощание. К примеру, OnePlus 5 вышел год назад, и как стоил на Aliexpress 33-35 тысяч, так и по сей день стоит столько же. Или Huawei Mate 10, который стабильно держится при 30 тысячах рублей, и в цене аналогично не сбавляет. И так далее. Но случаются и счастливые исключения.



ASUS ZenFone 3 Zoom

Например, смартфоны ASUS вообще, и ZenFone 3 Zoom в частности. Этот мобильник должен был наделать шума, потому что появился в удачный момент, когда все производители наплевали на пожелания пользователей, и вместо тонких смартфонов с большим аккумулятором готовились «колхозить» дополнительные камеры, вырезать разъёмы для карт памяти/наушников, а чуть позже — тянуть экраны по высоте. ASUS прикинул, что на этом поле можно отличиться в лучшую сторону, поэтому сконструировал очень крутой по соотношению мощности, качеству камер и экрана + автономности смартфон. Настолько крутой, что по сей день вариантов с 5000 мАч и настолько качественными камерами не существует!

Но покупали ZenFone 3 Zoom неохотно, потому что за такой эксклюзив ASUS просил бешеные 30 тысяч рублей! Если отвлечься от ёмкости аккумулятора, цена была очень наглой — даже в крупных магазинах в 2017 году за эти же деньги можно было купить намного более быстрые и крутые по качеству камер Xiaomi Mi 6 или Honor 8 Pro. А в «серой» рознице такой суммы хватило бы даже на OnePlus 3!

В общем, Зум со своим бюджетным (уровня ширпотребного Xiaomi Redmi Note 4X) процессором, без быстрой зарядки и NFC за «тридцатник» супер-популярностью не пользовался, и даже любители смартфонов с ёмким аккумулятором обходили его стороной, да заказывали оставшиеся Lenovo P2 по 15 тысяч из Китая.

При этом ASUS сдаваться не желал, и цена на сверхвыносливый ASUS была неадекватно высокой «до победного» — всего несколько недель назад без 22-25 тысяч рублей к ZenFone 3 Zoom было не подступиться даже на Aliexpress. А теперь китайцы почему-то отчаялись и все одновременно снизили цены до уровня «ваша взяла — покупайте!».

После такого манёвра у нас объявился внезапный «убийца» всех бюджетных Huawei и Meizu, да и некоторых Xiaomi Redmi заодно — больше никто не предлагает вам качественные камеры, 5000 мАч и хороший процессор за такие же деньги!

И Xiaomi тоже не предлагает! Да, как и многие другие, я большой любитель лепить Xiaomi Redmi Note 5 в качестве рецепта на случай «если не знаете, что купить одинаково хорошего под любые задачи — вот самая подходящая модель!», но не сегодня, потому что ASUS всё же круче навороченного бюджетника Xiaomi.

По качеству камер ZenFone 3 Zoom и Redmi Note 5 — одного поля ягоды. Только у Xiaomi хороший сенсор, неплохие алгоритмы, но паршивого качества «стёкла» (оптика камеры), а у ASUS самый крутой сенсор, хорошая оптика, но программисты с руками из альтернативных мест туловища, поэтому всё это великолепие работает тяп-ляп.

Зато крутые сенсоры ASUS можно заставить «танцевать под дудку» владельца в ручном режиме или HDR, в камере у него есть оптическая стабилизация, которая борется с тряской в видео и размазыванием фото при съёмке «на бегу». В нём, в отличие от Redmi Note 5, есть и 2.3-кратный оптический зум (приближение без потери качества), а автономность заметно лучше в любых сценариях. Наконец, аккумулятор больше, а толщина корпуса такая же, как в более крупном Xiaomi.

Всё это не превращает Redmi Note 5 в плохой смартфон, но выходит так, что преимущества ASUS по прощальным ценам перевешивают единственный аргумент в пользу Redmi Note 5, который звучит как «а на Snapdragon 636 можно игрушечки с чуть более чёткой графикой играть!». И ещё нужно принять во внимание тот факт, что Redmi Note 5 — больше не лучший бюджетый Xiaomi. О лучшем мы поговорим прямо сейчас.

Xiaomi Mi A2/Mi 6X — лучшее качество фото и самый мощный процессор в бюджетном классе

Сколько стоит 12-14 тысяч рублей Чем хорош Одинаково крутой в играх и приложениях процессор

«Чистый» Android (Mi A2) или оболочка MIUI (Mi 6x) на выбор

Очень качественные камеры

Хороший цельнометаллический корпус

Много памяти Чем плох Нет слота для карт памяти

Нет 3.5-разъёма для наушников

Плохая автономность Все подробности Обзор Xiaomi Mi A2 Где можно купить недорого (на момент публикации) Mi Global — 12400 рублей (4/64 Гбайт) Hongkong Goldway — 12500 рублей (4/64 Гбайт) Xiaomi Mi Store — 12500 рублей (6/64 Гбайт) Xiaomi Mi Authorized — 12900 рублей (6/64 Гбайт) Tonke — 14200 рублей (6/64 Гбайт)

Лучше надоевшего всем бюджетного Xiaomi может быть только… новая модель Xiaomi! И это не недавний Redmi Note 6 Pro, который, согласитесь, получился халтурой в сравнении с предшественником. Не пафосные и дорогие «обрубки» на базе Xiaomi Mi 8 (Mi 8 Lite, Mi 8 SE), а действительно бюджетный мобильник с «морально устаревшим шильдиком». Mi 6X или, как его продают за пределами Китая, Mi A2.



Xiaomi Mi 6X

Давайте сначала начнём с главного минуса. Автономность — это боль. Mi A2/6x поедает ресурсы аккумулятора с таким же энтузиазмом, как советский грузовик — солярку. И, как и в случае с грузовиком, Xiaomi даже не обязательно работать под высокой нагрузкой или вообще быть «на ходу», чтобы разрядиться в ноль к вечеру. То ли Snapdragon 660 — печь ненасытная, то ли дисплей потребляет слишком много энергии даже на низком уровне подсветке. А может, дело в «кривых» руках создателей прошивки? Но прошивки у нашего героя разные (Mi A2 — чистый Андроид, Mi 6x — Android с оболочкой Xiaomi), поэтому вряд ли.

Да и чёрт с ней, с автономностью! Вы тоже принесёте её в жертву, потому что это смартфон с лучшими камерами среди всего, что сейчас можно заказать в Китае дешевле 17 тысяч рублей. И процессором, который практически невозможно «нагнуть» до зависания или «тормозов» в штатном режиме использования. Да ещё и обновления Android в первых рядах, если мы говорим о версии с «чистой» системой в Mi A2. И даже качество корпуса достойное, в отличие от этих ваших Redmi!

С 15 тысячами рублей на покупку вы можете «прикалываться» в Aliexpress по-разному — купить рекордно тонкий и очень мощный Moto Z с крутой камерой, Quad HD и крохотным аккумулятором. Или старый флагман Meizu Pro 6 Plus с тем же Quad HD, крутым звуком в наушниках, процессором от Samsung Galaxy S7 и камерой Sony (которая, правда, так себе фотографирует). Или взять максимально навороченную модель производителя «Срамота корпорейшн» в надежде, что получите такой же смартфон, как подорожавшие до 30 тысяч рублей флагманы Xiaomi и Huawei.

Но ни один из этих вариантов не будет настолько быстрым в реальном сценарии использования. И ни один из них не сможет быть универсальным смартфоном на каждый день с камерами, на которые не только можно, но и хочется фотографировать. Так выпьем же за то, чтобы наши бюджеты на покупку совпадали с нашими пожеланиями к мощности и крутизне фоток на мобильники!