7 лучших смартфонов 2017 года

Никаких «вёдер» на сдачу от бичпакетов, никакого облизывания «имиджевых» флагманов в итоговом списке! Только самые технически совершенные, самые выгодные, самые «злые» смартфоны, которым нет равных.

Apple iPhone X — образец для подражания, и ничего с этим не поделать

За какие заслуги Революция — первый безрамочный Айфон,

Законодатель мод по разблокировке экрана и управлению системой

Одни из лучших камер и экранов в смартфонах всех времён Хорош ли во всё остальном Очень, блин, дорого. И немного уродливый спереди. Но конкурентов практически нет, а среди айфонов (чтобы Apple не обижался сравнениям с конкурентами, как всегда) — вообще нет. Недостатки Так себе выносливость по меркам Android-конкурентов

Обмылок, довольно тяжёлый Сколько стоит 78/90 тысяч рублей — официальная розница 70/82 тысячи рублей — «серый» импорт



Apple iPhone X

Судя по оценкам в обзорах, Айфоны – это такие «особо одарённые» бедняги или «сексуальные/национальные меньшинства». Боже упаси вас сравнить их «в лоб» по автономности или каким-то другим характеристикам со смартфонами – на это сразу появится аргумент «дык это же Айфон, а вон тот смартфон – не Айфон». А макбук не ноутбук. Купертиновцы, понимаете ли, вне конкуренции и вне общих критериев сравнения.

В крайнем случае есть аргумент «не очень-то и нужно». Не нужен дисплей больше 4 дюймов, не нужен компактный корпус, если можно делать лопаты с небольшими экранами. Не нужна двойная камера… ничего не нужно до тех пор, пока это не «изобретёт» Apple.

Но даже с учётом этой гнилой логики iPhone X – классный смартфон. Самый компактный в новой «безрамочной» лиге класса 5.7-6 дюймов, с идеально настроенным дисплеем, самым мощным в мире процессором, одной из крутейших камер, водозащитой, стереодинамиками и первой хорошо (а не ублюдочно, как у всех конкурентов) работающей разблокировкой при помощи сканирования лица.

Недостатки? Их в рекордно дорогом Айфоне хватает – плохо работающий на морозе дисплей, скользкий корпус-«мыльница» при бешеных ценах на ремонт, автономность лучшая среди всех айфонов а новый Фейри стал ещё гуще, но Google Pixel 2 XL, Huawei Mate 10 Pro или Samsung Galaxy S8+ работают от аккумулятора дольше. И уродливая выемка на лицевой панели – это уродливая выемка на лицевой панели, а не фирменный шарм или изюминка. И даже отсутствие «бороды» в нижней части корпуса слабо оправдывает такое уродство.

И всё же есть вещи, которые становятся легендарными вне зависимости от нашего желания. Вы можете любить или ненавидеть группу «Ласковый май», но она вошла в историю и немало людей до сих пор слушают, казалось бы, примитивные и слащавые песни. Вы можете кивать на то, что Apple не смогла довести до идеала бешено дорогой смартфон

и то, что все якобы новые функции появились у конкурентов намного раньше. Но ведь эти же самые конкуренты сейчас «списывают» логику управления системой у iPhone X и по нелепому совпадению все как один кинулись внедрять улучшенные системы распознавания лиц. А сами айфоны отныне разделились на «до» и «после» – Apple нащупала новый дизайн и к старому вернётся разве что в моделях «для бедных».

iPhone X – первый в новейшей истории серьёзный «пинок под зад» конкурентам на базе Android, первый по-настоящему новый Айфон за последние 3 года, и по-настоящему люксовая, флагманская модель, которую будут пародировать почти все производители андроидофонов в 2018 году. Более чем достойный кандидат на звание «смартфона года».

Samsung Galaxy Note8 — кто там искал самый навороченный в мире смартфон?

За какие заслуги Сочетание всего самого крутого, что было в Android смартфонах 2017 года

Единственный флагман с электронным пером Хорош ли во всё остальном Лучший экран среди всех существующих смартфонов, очень классные камеры. Звук обычный, корпус неудобный — всё как у других Самсунгов-флагманов. Недостатки С экраном в режиме Quad HD под нагрузкой разряжается очень быстро.

Иногда притормаживает в работе по вине болванов, которые проектировали прошивку. Сколько стоит 70 тысяч рублей — официальная розница 50 тысяч рублей — «серый» импорт

Пока Apple «долго запрягала» и откладывала выход iPhone X, Самсунг полным ходом «рубил капусту» на смартфонах нового сезона. Долгое время даже у «тяп-ляп – и в продакшн продажу» Galaxy S8 не было вменяемых конкурентов, и такое раздолье для Самунга продлилось почти полгода после выпуска флагмана. LG со своим G6 немного не дотянул по авторитету и мощности, «китайский премиум» из Huawei, OnePlus и Xiaomi проворонили моду на безрамочность и вообще валяли дурака вместо выпуска моделей с водозащитой и вытянутым экраном. Sony живёт в альтернативной реальности, где Xperia хорошо фотографируют и в смартфонах никому не нужны ёмкие аккумуляторы. HTC научился делать очень крутые флагманы только после того, как его взял «поматросить» Google, но «осадочек остался», поэтому новинки уже никто не хочет покупать.

В общем, Самсунг победил всех «не нарочно – просто совпало». Даже сверхдолгое ожидание новых флагманов Galaxy (как вы помните, Note 7 взрывался и из продажи был изъят почти сразу, а Galaxy S7 edge к 2018 году всем осточертел) сыграло корейцам на руку.

В список лучших смартфонов года мог бы войти и Galaxy S8, потому что это «новый Самсунг» (не смейтесь – по соображениям «новый Айфон» люди покупают iPhone 6 взамен iPhone SE) с самым быстрым процессором среди всех моделей на Android, водозащитой, очень крутым экраном, лучшей селфи-камерой и дополнительной дребеденью, которую всё равно никто не использует. За 35-37 тысяч рублей в «серой» рознице такой набор выглядит интересно.



Samsung Galaxy Note8

Но «крутой Самсунг без излишеств и подешевле» – это ребята, не S8, а прошлогодний S7 edge с такой же тыловой камерой, водостойкостью, чётким ярким экраном без боковых рамок и с удобным сканером отпечатков (в отличие от новинки). Да ещё на 10 тысяч рублей доступнее. Но S7 edge вышел очень давно, поэтому не бывать ему в списке лучших смартфонов 2017 года.

А Galaxy Note8 – бывать! Потому что это «лимузин олигарха» среди смартфонов 2017 года – в нём есть всё, вообще всё! То же, что и в младшем S8, только теперь ещё со стилусом, новейшей сдвоенной тыловой камерой, более ярким экраном, «оквадраченным» ради пущей солидности корпусом и запасом оперативной памяти. Неприлично дорогое удовольствие (50 тысяч

рублей на «сером» рынке), да ещё с паршивенькой автономностью, но iPhone X дороже на 20 тысяч и не то, чтобы радикально круче. Следующий кандидат, Google Pixel 2 XL, – чёртова бракованная развалина, которую в России по разумной цене не купишь, а HTC U11 Plus не дотягивает до флагмана Самсунг ни по качеству дисплея, ни по детализации селфи-камеры, ни по престижу. И стилуса у него нет. И даже разъёма для наушников – слишком сложная технология для того, чтобы влепить её в смартфон за 50 тысяч рублей.

Все остальные флагманы на Android отстают ещё больше по сумме характеристик. Поэтому Galaxy Note8 при всех своих недостатках – в числе смартфонов 2017 года по «вооружённости наворотами» и качеству.

Huawei Mate 10 Pro — первый случай, когда китайский флагман круче современных iPhone и Samsung Galaxy

За какие заслуги Китайфон, который заткнул за пояс флагманы Apple и Samsung сразу по двум дисциплинам: камере и автономности Хорош ли во всё остальном Немного лучше ближайшего конкурента из «китайфонов» (OnePlus 5T), но несравнимо и неприлично дорогой. Очень быстро работает, прочный и надёжный, но по ощущениям от экрана и по-китайски унылому дизайну оболочки ещё далеко не «люкс». Недостатки Китайцы молятся на свой «революционный» смартфон и задирают цены до потолка.

Беспроводную зарядку «не завезли», водостойкость «ширпотребная», разъёма для наушников нет (вы там обнаглели вообще, любители противопоставлять себя Эпплу?) Сколько стоит 45-50 тысяч рублей — «серый» импорт



Huawei Mate 10 Pro

Если не пытаться «рваться в премиум» — так и помрёшь в обнимку с бюджетными смартфонами. Доказано Lenovo и Microsoft. Если делаешь ставку только на «люкс» — жизнь тоже не задастся. BlackBerry, HP и Vertu тому примером.

Но есть и китайский метод сделать смартфоны престижными, только он настолько хитровыдуманный, что в двух словах не расскажешь. Суть простирается от изначального фанатизма работников в стиле «секты», сквозь найм специалистов из крутых разорившихся фирм-конкурентов до огромных деньжищь на развитие нанотехнологий.

Смейтесь-смейтесь, только дело в том, что пока мы в России об этих нанотехнологиях разглагольствуем, лёжа на печи, китайцы претворяют их в жизнь. Со своим поздним стартом в мобильниках они уже перешли от поддельных Nokia к смартфонам, которые обгоняют по характеристикам iPhone и Samsung. И Huawei Mate 10 Pro — «первая ласточка» среди таких смартфонов.

Как я уже упоминал, до Huawei не сразу «дошло», что в этом сезоне принято выпускать модели с экранами почти без рамок и водозащитой, поэтому в первой половине года ребята выпускали смартфоны класса «далеко не Айфон или Самсунг, зато дешевле!», как и в былые годы. Но в октябре разродились полноценными флагманами по последнему писку моды.

Как мы знаем, от всех остальных китайских брендов Huawei отличается умом и сообразительностью в настройке камер мобильников. Благодаря этому ещё в 2016 году хуавеевцы обогнали по мультимедийной составляющей всю «китайщину» (за исключением, разве что, OnePlus) и наконец приблизились к породистым производителям по фото- и видеочасти. А в 2017 году Mate 10 Pro по качеству съёмки дал прикурить аж Apple iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy Note8! И по автономности тоже оставил крутые флагманы позади.

И это не «ну и что?», а сенсация — никогда прежде «криворукие китайцы» даже приблизиться не могли к «неземным технологиям» Самсунга и Эппл, а здесь вдруг положили на лопатки обоих. За это Mate 10 Pro внутри своей компании получит, я думаю, памятник нерукотворный, а в историю смартфонов войдёт как первый по-настоящему конкурентоспособный китайский флагман. И с такой же формулировкой он вкатился в наш список лучших смартфонов 2017 года.

Только не обольщайтесь, ведь за пределами ёмкого аккумулятора и крутых камер Huawei уже не громит соперников — по качеству дисплея до Самсунга китайцам далеко, как российским сериалам до хороших сериалов. По скорости работы в играх iPhone и Note8 впереди, водозащита тоже «ширпотребная», а не полноценные IP68. Но наши коммунистические братья не отчаиваются и не сдаются, а маневрируют — в процессоре Mate 10 Pro,

например, стоит отдельная «штуковина» (программируемый блок), который не даёт Андроиду «обгадиться» и заставляет систему Google работать быстрее. Эксперимент отечественных промышленников доказал, если на проходной поставить человека, который будет бить по наглой морде всех, кто что-то своровал на заводе, производство сразу станет намного более рентабельным. Вот и китайская оболочка в Huawei после аналогичных мер ворочается быстрее, чем красивости в Samsung, LG или Sony.

За хорошую начинку приходится расплачиваться бешеными ценами — сейчас за Mate 10 Pro просят столько же, сколько Galaxy Note8, поэтому купят китайфон только самые истовые ненавистники Apple и Samsung. Впрочем, Aliexpress — друг человека, поэтому следите за ценами, которые снизятся в первый раз после анонса Huawei P11, а затем поползут вниз после выхода Samsung Galaxy S9 и других новинок сезона.

Xiaomi Redmi Note 4X (Redmi Note 4 Snapdragon) — самый крутой бюджетник по соотношению цены и качества

За какие заслуги Почти идеальный бюджетный смартфон. Можно отправлять в палату мер и весов. Хорош ли во всё остальном Конкуренции по «процессор + аккумулятор + версия Android + цена» не выдерживает больше никто, хотя по отдельности встречаются и более быстрые/более крутые по камере смартфоны за эти же деньги. Недостатки Камера неплохая днём, но вечером и ночью — срань господня

Игры тянет неплохо, только вот за крутой графикой вам не сюда Сколько стоит 15 тысяч рублей — официальная розница 7.5-11 тысяч рублей — «серый» импорт



Xiaomi Redmi Note 4

Когда в 2016 году вышел космически крутой Xiaomi Redmi 4 Prime, нам казалось, что всё только начинается. А вышло иначе — на этой модели бюджетные смартфоны достигли «потолка» и перестали развиваться. Посмотрите на Redmi 4X Prime — это уже никакой не «Про» и не «Прайм», а на отцепись тюнингованный Redmi 3 Pro с иным объёмом памяти.

Посмотрите на Meizu, которые скатились в самоцитирование ещё раньше и выпускают одни и те же (M3s mini, M5, M5s, M6) смартфоны в чуть разных корпусах почти два года подряд. Взгляните на Huawei, который «насилует труп» Honor 5C образца 2016 года и плодит на его базе модели с минимальными отличиями (Honor 8 Lite, Huawei P10 Lite, Honor 6X), зато с частотой выхода новых песен Филиппа Киркорова.

С таким количеством производителей-бездельников даже второсортные «как бы Nokia» (Nokia 5, Nokia 6) и дешёвые по начинке «безрамочники» LG Q6 кажутся манной небесной. А пластиковый медлительный хлам, за который Xiaomi теперь желает получать 8 тысяч рублей (как за полноценные Redmi 4X), огорчает ещё больше — бюджетные смартфоны либо стоят на месте, либо становятся хуже, но всем производителям плевать.

И вроде бы есть свет в конце тоннеля с «полноэкранными» Redmi 5 Plus, но вам не приходила в голову мысль, что нам попросту впаривают всё тот же старый Redmi 4 Prime, просто с растянутым экраном и по завышенной цене?

Это странно прозвучит в 2018 году, но не в дисплеях 18:9 счастье. И уж точно не в «натянутых на глобус» старых процессорах Kirin. Поэтому за неимением прорывных бюджетных смартфонов я предпочту самую доступную модель с «крутыми» характеристиками — ведь за такое сочетание, если вы вдруг забыли, все и начали скупать китайские смартфоны.

Разумеется, с такой постановкой вопроса «лесом» отправляются все поделия на древнем процессоре MT6750 (а их становится всё больше, хотя процессор давно пора уничтожить и закопать), а вместе с ними и маломощные Xiaomi Redmi 5A и Redmi Note 5A с их четырёхъядерными Snapdragon. Я прекрасно понимаю тех, кто покупает смартфоны за 5 тысяч рублей в китайских магазинах, но это были и будут модели уровня «лишь бы не развалился», нечего им делать в списке лучших смартфонов года.

Остаются два варианта — «рестайлинг» Xiaomi Redmi Note 4 (он же Redmi Note 4X, чтобы преумножить идиотизм и бардак в названиях) и остатки крутых LeEco (Le 2, Le S3, Cool1 и даже Le Pro 3), которые китайцы распродают за бесценок после того, как Le приказал долго жить.

О мёртвых либо хорошо, либо никак, но LeEco сразу отпадает, потому что компания погибла, из старых прошивок в смартфонах понемногу лезут новые «глюки», запчастей нет и покупать крутые по начинке модели стоит только «рукастым» ребятам с подходом «я тебя, гадина, перепрошью и заставлю работать нормально!».

Посему — Redmi Note 4X, переосмысление прошлогоднего «редминоута» с новым процессором и новыми расцветками корпуса. Да, это тоска с точки зрения новшеств, зато смартфон быстрый, выносливый, дешёвый, надёжный — что вам ещё надо?

Почему не Redmi 4X, который так «облизывают» любители молотить языком о лучших смартфонах года? Потому что, если сравнивать не «овощные», а среднестатистические версии 3/32 Гбайт, разница между Redmi 4X и Redmi Note 4X составляет порядка… 500-700 рублей! При этом в Note 4X более красивый и дорогой с виду корпус, дисплей Full HD, а не HD, лучше камера, быстрее процессор.

И другого смартфона с таким качеством + такой мощностью + такими частыми обновлениями в Android и дешёвыми запчастями до 10 тысяч вы не найдёте. Это лучший вариант для покупки по запросу «какой дешёвый смартфон купить?» с самого своего появления в январе 2017 года и по сей день. А может и в будущем, если Xiaomi не хватит ума предложить что-либо новое, кроме вытянутых колбаской экранов в Redmi Note 5.

Xiaomi Mi Note 3 — дешёвый смартфон с дорогой камерой

За какие заслуги Хороший камерафон, в котором не нужно доплачивать за ядра, голосовые помощники и прочий бесполезный хлам Хорош ли во всё остальном Флагманы 2016 года за эти же деньги фотографируют примерно так же, но ещё и быстрее. Только их почти не осталось, флагманов этих. Недостатки Разъём для наушников ампутировали, канальи

Процессор — ни рыба, ни мясо. Лучше бюджетных, но Snapdragon 820/Kirin 950 быстрее Сколько стоит 18 тысяч рублей — «серый» импорт



Xiaomi Mi Note 3

Самая паршивая перемена в смартфонах 2017 года — почти полное отсутствие моделей «среднего класса». Нет в пределах 20-30 тысяч рублей хороших новых смартфонов. Зато есть чёткое разграничение: по одну сторону — чистокровные бюджетники

и по-модному одетый средним классом бюджетный металлолом (Samsung Galaxy A5 2017, Huawei nova 2, Honor 7X), по другую — хоровод из успешных старых и неуспешных новых флагманов (Xiaomi Mi 5S, Xiaomi Mi6, Huawei P9, Honor 9, Meizu Pro 7, Apple iPhone 6, Samsung Galaxy S7).

Причём старые флагманы имеют свойство «вылетать» из розницы, когда залежи на складах заканчиваются, и ничего нового и настолько качественного на замену им не приходит. Зато у нас есть пластмассовые Oppo с процессором уровня Snapdragon 625 (Xiaomi Redmi Note 4) за 25-30 тысяч рублей. И бесстыжей физиономией Егора Крида в рекламных буклетах.

Когда-то смартфоны класса «мне бы хороший, но не самый дорогой» занимали всяческие HTC 10 Lifestyle, LG G5 SE и прочие Mini да Lite. В 2016 году почти эталонным мобильником среднего класса была Motorola Z Play. Но с новым Z2 Play Леново потеряли чувство меры и безуспешно пытались содрать с покупателей 35 тысяч рублей долгие месяцы.

В общем, всё плохо в России и со средним классом вообще, и со средним классом смартфонов. А в Китае — хорошо! По крайней мере, лучший смартфон-середнячок 2017 года выпустили именно в Поднебесной.

Правда, стартовала эта модель довольно странно, и никто ей поначалу не был рад. Дело в том, что Mi Note у Сяоми — это был испокон веков китайский ответ самсунговскому Galaxy Note. Всегда огромный (5,7 дюймов) экран, самый мощный процессор, дорогой экран, цена и статус, как у солидного китайского флагмана.

А тут такое дело… Mi Note 3 получил средний по размерам дисплей (5,5 дюймов), «задушенный» в сравнении с флагманами процессор среднего класса, и никакой вам водозащиты. В качестве моральной компенсации тыловая камера перекочевала из топового Mi6, а селфи-камера абсолютно новая и чудо как хороша.

«Да разве ж это Xiaomi?», — воскликнули любители мощных процессоров. «Mi Note умер, расходимся», — промычали любители «лопатофонов» и отправились покупать Mi 5S Plus. В результате все проворонили гораздо более важное событие.

Потому что Mi Note 3 — это тот идеальный смартфон среднего класса, который мы так давно ждали. Он быстрее, чем самые «тюнингованные» бюджетники, но в нём нет титанического запаса на будущее, как в Galaxy S8/Sony Xperia XZ Premium или Google Pixel 2 XL. Зато камеры в нём снимают лучше, чем в любых Самсунгах A-серии, лучше, чем в iPhone 6S, Meizu Pro 7 или Sony Xperia XZ1 Compact и почти на одном уровне с Nokia 8 или ASUS ZenFone 4. При этом Mi Note 3 в китайских магазинах стоит 18 тысяч рублей (6/64 Гбайт), и купить что-то более крутое вы сможете только за 10+ тысяч даже в «серой рознице». Дешёвые смартфоны с хорошей камерой вымерли как класс, другого смартфона с такой же оригинальной задумкой не выпустили в 2017 году и вряд ли выпустят в 2018, а Xiaomi доказали, что они умеют не только флагманские процессоры Qualcomm в корпуса разбрасывать, но и включать голову, чтобы создать выдающуюся модель.

LG G6 — корейский флагман по китайской цене

За какие заслуги Первый и самый дешёвый смартфон с экраном 18:9 Quad HD

Флагманские навороты по цене «пустой» китайщины Хорош ли во всё остальном Двухлетний Samsung всё-таки «вздёрнет» G6 по автономности/цене и камере. Но по качеству экрана, звука и корпуса LG лучше всего, что можно купить за 25-40 тысяч Недостатки Очень медленный, будто это Xiaomi Redmi 4X за 7 тысяч

Автоматика в камере регулярно творит идиотизм в ночной съёмке. Приходится добиваться желаемого «от руки» Сколько стоит 38-40 тысяч рублей — официальная розница 27-30 тысяч рублей — «серый» импорт

У компании LG вот уже который год «крокодил не ловится, не растёт кокос», но на бытовой технике и телевизорах корейцы стригут столько денег, что готовы прожигать их на убыточное мобильное подразделение.

А вот продавцы «понять и простить» плохие продажи флагманов LG не готовы, поэтому сбрасывают цену, чтобы избавиться от «неликвида». Даже в России, где официалам могут «дать по шапке» за снижение цены без воли производителя, G6 похудел с 52 тысяч рублей до 40 тысяч во всех магазинах. А в «серой» рознице, где контроль цен производителями продавцы вертели на своём подпольном импорте, флагман LG можно купить за 27-30 тысяч рублей без проблем!

И с этого момента начинается самое интересное — вы получаете смартфон с классным корпусом (лучше, чем у флагманов

Samsung и удобнее, чем у iPhone X, уж поверьте), хорошим Quad HD-дисплеем, Hi-Fi звуком, водозащитой, хорошей автономностью и качественными камерами по цене какого-нибудь тоскливого «ведра» наподобие Nokia 8 или iPhone 6S, у которых ничего этого не будет.

Что предложите взамен? Huawei P10? Реже встречается в продаже, лучше фотографирует, но хуже автономность, хуже звук, хуже экран. Xiaomi Mi6? Хуже камеры, хуже звук, лучше автономность, лучше процессор, хуже водозащита, нет слота для карты памяти, нет отдельного разъёма для наушников, экран старого образца. OnePlus 5, нелепая пародия на Айфон с ампутированной оптической стабилизацией, улетает в космом по скорости работы, но ни IP68, ни Hi-Fi звучания, ни всех модных «фишек» в нём не будет, и он дороже. И не «кореец». И выглядит, повторюсь, как китайская подделка старого, никому не нужного Айфона.



LG G6

По цене китайского позорища, которое сейчас привозят в Россию по цене 25-30 тысяч рублей, можно взять настоящий корейский «топ», который по дисплею, камере и звуку будет ощущаться на голову более крутой моделью. Вот такие чудеса случаются, когда покупатели отказываются покупать смартфоны LG по цене Samsung Galaxy S8!

Если же отойти от фанатизма, есть у LG G6 две проблемы. Первая проблема — это Samsung Galaxy S7 edge. Извините-простите. Да, это смартфон 2016 модельного года, но по скорости работы, и водозащите он примерно равен новому LG, а камеры в нём лучше. Дисплей и звук в наушниках на стороне G6, но так ли это важно для большинства покупателей?

Вторая проблема — скорость работы. Это, прямо-таки, национальная трагедия — у программистов, которые пишут прошивки для корейских смартфонов, руки произрастают не из плеч, а из труднодоступных мест. Иначе невозможно объяснить, какого чёрта новенький Samsung Galaxy Note8 «колбасит», когда в нём обновляются приложения. Как невозможно объяснить, почему LG G6 с мощнейшим Snapdragon 821 (самый мощный процессор 2016 года!) «захлёбывается» и «икает» при переключении между приложениями и прокрутке ленты ВКонтакте/Facebook, если Gmail/Skype/WhatsApp включены в фоне и проверяют новые сообщения. Я не шучу, G6 — самый медленный смартфон под управлением Snapdragon 821 из всех существующих! Будем верить, что с переходом на Android 8.0 ситуация улучшится.

И всё же G6 здесь, в ТОП-7 смартфонов года. Потому что камеры с недорогим сенсором, но хорошей оптикой и умными алгоритмами снимают качественно (ручной режим так и вовсе один из лучших в современных смартфонах), по детализации звука круче только узкоспециализированные смартфоны для аудиофилов, да и вообще, это всё ещё самый дешёвый смартфон с дисплеем Quad HD при соотношении сторон 18:9.

ASUS ZenFone 3 Zoom — супер-выносливый смартфон, теперь с хорошими камерами

За какие заслуги Лучший смартфон-долгожитель 2017 года

Самый крутой камерафон среди моделей с большим аккумулятором Хорош ли во всё остальном В отрыве от ёмкости аккумулятора — всего лишь ухудшенная и более дорогая версия китайских смартфонов среднего класса Недостатки Заряжается от розетки 2,5-3 часа

Камеры как в гораздо более дешёвом «просто ZenFone 3» ZE552KL

Скупердяи пожалели установить, будь он неладен, NFC для оплаты на кассе со смартфона Сколько стоит 25-30 тысяч рублей — официальная розница 25 тысяч рублей — «серый» импорт



ASUS ZenFone 3 Zoom

Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. Сколько не задирай цены на смартфоны ASUS, они не станут равны по качеству или престижу ни Самсунгам, ни даже китайцам из троицы OnePlus/Huawei/Xiaomi. Но тайваньская «партия» сказала

«надо», а «комсомол» пиар-службы ответил «есть!». Поэтому я уже устал чистить сайт от купленных болванчиков, которые набегают в свежие новости про Асус и фальшиво, по шаблону нахваливают Зенфоны в комментариях. А флагманские смартфоны стоимостью 50 тысяч рублей, тем временем, как фотографировали уродливо, так и фотографируют. Верной дорогой идёте, товарищи маркетологи, продолжайте в том же духе.

Мания величия у ASUS улетучивается, только когда ему делает больно невидимая рука рынка, когда цены на средние по качеству смартфоны падают с запредельно высоких до справедливых. В такие моменты уже немолодой ZenFone 3, например, становится одним из лучших смартфонов для покупки на грани бюджетного и среднего класса. Но есть ещё один пример, когда ASUS даже с завышенной ценой всё же остаётся достойным покупки смартфоном.

Это, как нетрудно догадаться, ZenFone 3 Zoom, и секрет его успеха такой же, как у Xiaomi Mi Note 3 — смартфон предыдущего поколения был чем-то одним, покупатели ждали второе, а производитель сделал… третье. И правильно поступил!

Дебютный ZenFone Zoom был бешено дорогим тюнингованным ZenFone 2 с очень сложной оптикой поверх очень дешёвой камеры (базовый ZenFone 2, если помните, стоил 20 тысяч и был идейным аналогом современного Honor 9). Со сменой поколений ASUS перекроил свой «зум» на новый лад — ZenFone 3 Zoom стал идеальным смартфоном-долгожителем, к которому прикрутили камеры среднего класса.



ASUS ZenFone 3 Zoom

Характеристики «возбуждают» любого фаната смартфонов-долгожителей. Вы только послушайте: классный экономичный Full HD AMOLED-дисплей, 5000 мАч в корпусе толщиной 8 мм (Samsung в такой же толщине при большей диагонали с трудом влепил в Galaxy S8 3000 мАч), быстрый процессор Snapdragon 625 с минимальным нагревом и энергопотреблением, USB Type-C, Android 7.1!

И ведь это ещё не всё! А «бомбическая» камера с диафрагмой f/1.7, большим сенсором 1/2.5", оптической стабилизацией и огромными пикселями 1.4 мкм, как вам? Брутальный выносливый смартфон с хорошей камерой — практически мечта!

Но мечты сбываются, как мы знаем, только в «Газпроме», с которым ASUS никак не связан, поэтому реальность оказалась не такой радужной. Хвалёная камера по качеству способна состязаться разве что со смартфонами среднего класса (Huawei nova, «просто» ZenFone 3) и до флагманов ей далеко. А аккумулятор на 5000 мАч в смартфоне без поддержки быстрой зарядки — это какие-то особенные тайваньские извращения. Как и другие детали «кастрации», наподобие отсутствия NFC (Android Pay) и Wi-Fi только 2,4 ГГц.

Но, критикуешь — предлагай! А предложить-то, дамы и господа, нечего — нет в природе другого настолько же выносливого смартфона с такими же по крутизне камерами и не менее быстрым процессором. Из условных альтернатив есть громадный Xiaomi Mi Max 2 с 6,4 дюймами дисплея (почти планшет), да ещё очень классный, но «исчезающий вид» — Lenovo P2. И какой-то невообразимый хлам от китайских производителей-новичков.

Финита ля комедия: ASUS ZenFone 3 Zoom — лучший смартфон с большим аккумулятором в 2017 году, а может и в 2018, если вместо заботы об автономности все продолжат анимировать г***о и убирать разъёмы.