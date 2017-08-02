Harman выпускает наушники JBL E55BT с голосом Куинси Джонса

Harman, дочерняя компания Samsung Electronics, представила в России лимитированное пополнение линейки JBL E-серии – беспроводные наушники JBL E55BT Quincy Edition. Модель была создана при поддержке известного музыканта, композитора и продюсера Куинси Джонса (Quincy Jones). От классической модели наушники отличаются индивидуальной настройкой эквализации и голосовым сопровождением Куинси Джонса.





Дизайн наушников был доработан дизайнером Кидадой Джонс (Kidada Jones), дочерью музыканта. В отделке модели использованы натуральная кожа и металлические элементы с гравировкой логотипа JBL. JBL E55BT Quincy Edition подключаются к мобильным источникам звука по Bluetooth. Наушники можно соединить одновременно с двумя устройствами. Кнопки управления воспроизведением и микрофон расположены на правой чашке наушников. Включение и выключение наушников, а также активация основных режимов сопровождаются звуковыми подсказками, записанными Куинси Джонсом.





Встроенный аккумулятор рассчитан на 20 часов непрерывного прослушивания музыки, а на случай его разрядки в комплекте есть кабель на 3,5 мм. При проводном подключении наушники поддерживают воспроизведение аудио в высоком разрешении с частотой дискретизации 96 кГц / 24 бит.

Наушники JBL E55BT Quincy Edition будут доступны в пыльно-розовом и графитово-черном вариантах расцветки по рекомендованной розничной цене 11 990 рублей.