LG представила в Москве портативную акустику XBoom Go

Компания LG Electronics представила в Москве новую линейку портативной акустики XBoom Go. По словам производителя, модели LG PK7, PK5 и PK3 отличаются сильным и объемным звучанием благодаря технологии Meridian и двойному высокочастотному динамику.





Двойные пассивные излучатели работают как миниатюрные сабвуферы. Двойные высокочастотные динамики придают дополнительную четкость звуку. Вуферы получили многоцветную подсветку, включая верхнюю и нижнюю мерцающие полосы.





LG PK7 и LG PK5 защищены от воды и влаги на уровне IPX5, им не страшны брызги и дождь, а PK3 — на уровне IPX7, это. динамик можно даже без последствий уронить в воду. Заявленное время автономной работы составляет 24 часа, 20 и 10 часов соответственно. К каждой колонке можно подключить два Bluetooth-устройства одновременно.



