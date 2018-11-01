LG представила в Москве портативную акустику XBoom Go

Компания LG Electronics представила в Москве новую линейку портативной акустики XBoom Go. По словам производителя, модели LG PK7, PK5 и PK3 отличаются сильным и объемным звучанием благодаря технологии Meridian и двойному высокочастотному динамику.


Двойные пассивные излучатели работают как миниатюрные сабвуферы. Двойные высокочастотные динамики придают дополнительную четкость звуку. Вуферы получили многоцветную подсветку, включая верхнюю и нижнюю мерцающие полосы.


LG PK7 и LG PK5 защищены от воды и влаги на уровне IPX5, им не страшны брызги и дождь, а PK3 — на уровне IPX7, это. динамик можно даже без последствий уронить в воду. Заявленное время автономной работы составляет 24 часа, 20 и 10 часов соответственно. К каждой колонке можно подключить два Bluetooth-устройства одновременно.


Источник
Собственный корреспондент Ferra.ru
Теги
Россия LG акустика

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