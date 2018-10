Apple назвала дату анонса новых iPad и Mac

Компания Apple разослала журналистам на презентацию, которая пройдёт 30 октября в Нью-Йорке в Бруклинской музыкальной академии.





Интересно, что приглашения разосланы сразу в нескольких вариантах, подчёркивая слоган «Больше в созидании» (There's more in the making).





На мероприятии ожидаются новые компьютеры и планшеты Apple. Согласно более ранним утечкам, Apple работает над двумя новыми моделями iPad Pro — диагональю 11 и 12,9 дюйма. Они станут безрамочными как iPhone X, лишатся домашней кнопки и сканера отпечатков пальцев Touch ID, но получат Face ID.

Также ожидается обновлённый 12- дюймовый MacBooks, недорогой ноутбук с Retina-дисплеем, который прийдёт на замену MacBook Air, и новая модель Mac mini, который не обновлялся с 2014 года.