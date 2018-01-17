Эксперимент: новейший ультрабук против старого игрового ноутбука

Intel и AMD в прошлом году представили новые линейки процессоров с неожиданно большим приростом производительности по отношению к старым моделям. Значит ли это, что теперь можно выкинуть огромный геймерский ноутбук и играть на среднеценовом ультрабуке? Проверяем в эксперименте.

Давид против Голиафа

ASUS ZenBook 13 UX331UN ASUS ROG G751JY Дисплей 13,3 дюйма, 1920х1080, 165 ppi, IPS, глянцевый, сенсорный 17,3 дюйма, 1920х1080, 127 ppi, IPS, глянцевый, сенсорный Процессор Intel Core i7-8550U (4/8 ядра/потоков, 1,8/4,0 ГГц, 15 Вт) Intel Core i7-4710HQ (4/8 ядра/потоков, 2,5/3,5 ГГц, 47 Вт) Оперативная память 8 ГБ (DDR3, 2133 МГц) 8 ГБ (2x 4 ГБ, DDR3-1600) Видеочип процессора Intel HD Graphics 620 (300/1150 МГц) Intel HD Graphics 4600 (400/1200 МГц) Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX150 (2 ГБ GDDR5) NVIDIA GeForce 860M (2 ГБ GDDR5) SSD 1х 1 ТБ (1x SSD, Samsung MZVLW1T0HMLH-00000) 1x 128 ГБ HDD Нет 1x 1 ТБ Порты и разъёмы 2x USB 3.0 Type-A,

1x USB 3.1 Type-C,

1x HDM 1.4,

1x мини-джек,

кард-ридер microSD 4x USB 3.0 Type-A,

1x D-Sub,

1x HDMI,

1x Thunderbolt,

1x RJ-45,

кард-ридер SD Беспроводные интерфейсы Wi-Fi (IEEE 802.11ac 2x2), Bluetooth 4.2 Wi-Fi (IEEE 802.11ac 3x3, 2,4/5 ГГц), Bluetooth 4.2 Аккумулятор 50 Вт*ч 82 Вт*ч Размеры (ШхГхВ) 310x216x14 мм 416x318x43 мм Вес 1,12 кг 4,3 кг Цена 68 000 рублей (версия с 256 ГБ) уже нет в продаже

На этот наполовину эксперимент, наполовину обзор меня вдохновили впечатляющие результаты новых ультрабучных процессоров Intel Kaby Lake-R. Зарубежные коллеги, успевшие протестировать разные модели из новой линейки, сообщают, что новые 15-ваттники дышат в затылок 45-ваттным процессорам предыдущего поколения.

Сразу возникает вопрос: значит, теперь можно на тончайшем ультрабуке выполнять те же тяжёлые задачи, для которых раньше был нужен минимум двухкилограммовый «полноформатный» ноутбук с экраном эдак на 15 дюймов? В теории это даже может значить, что на ультрабуках теперь можно играть в требовательные игры. Так ли это всё на самом деле мы решили проверить, сравнив между собой две модели ноутбуков: новейший ультрабук ASUS ZenBook 13 UX331UN, который только-только появился на полках магазинов и «динозавр» ASUS ROG G751JY 2014 года выпуска.

Не буду пересказывать всю таблицу характеристик, отмечу главное. ASUS ZenBook 13 UX331UN — ультрабук с 13,3-дюймовым экраном, весом чуть больше килограмма, с процессором Intel Core i7-8550U и графикой NVIDIA GeForce MX150 на борту. Процессор — второй по мощности среди ULV-чипов 8-го поколения Intel Core с 4 ядрами и частотами вплоть до 4 ГГц. Производительность же NVIDIA GeForce MX150 примерно равняется NVIDIA 950M/850M.

В противоположном углу ринга — ASUS ROG G751JY с 17,3-дюймовым экраном, весом аж 4,3 килограмма, с полноценным 47-ваттным Intel Core i7-4710HQ и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 860M. Как видим, ноутбуки разные по весовой категории как в прямом, так и в переносном смысле. Но так ли уж велика разница в их быстродействии в играх?

Чьё кунг-фу круче?

Intel Core i7-8550U Intel Core i7-4710HQ Ядра/потоки 4/8 4/8 Базовая частота 1800 МГц 2500 МГц Turbo Boost 4000 МГц 3500 МГц Кэш 8 Мб 6 Мб TDP 15 Вт 47 Вт Техпроцесс 14 нм 22 нм Год выпуска 2017 2014

С трудом вериться, что Intel добилась такого прорыва: четыре ядра вместо двух при том же тепловыделении — поэтому сразу перейдём к тестам. Cinebench R15 и Blender 2.79 покажут нам производительность во время рендеринга изображения, а x264 HD Benchmrak 4.0 — при кодировании видео.

В Cinebench R15 результат превосходит все ожидания: втрое более «холодный» процессор идёт нос-к-носу с одним из чипов, которым в 2014 году оснащались серьёзные игровые ноутбуки и рабочие станции. Очень оптимистичное начало.



Cinebench R15

А вот при кодировании видео в x264 HD Benchmrak 4.0 результат уже не столь хорош: новый Intel Core i7-8550U отстаёт от оппонента на 20%. Сказывается то, что этот тест идёт несколько дольше. Видимо, Intel Core i7-8550U просто сбросил частоты со временем. Он имеет весьма широкий разброс: от 1800 до 4000 МГц — и вряд ли будет долго поддерживать максимальные частоты в маленьком ультрабуке. Впрочем, многое зависит от системы охлаждения в конкретной модели ноутбука.



x264 HD Benchmrak 4.0

Наконец, самый долгий бенчмарк — рендеринг изображения в Blender. Здесь Intel Core i7-8550U показал себя молодцом, потратив на тест всего на 15% больше времени, чем старый 47-ваттный Intel Core i7-4710HQ. Правда, на деле это лишние две минуты на небольшом проекте. Кстати, стоит отметить, что ASUS ZenBook 13 UX331UN не испытывал никакого троттлинга все 15 минут теста, тогда как Intel Core i7-4710HQ в старом игровом ASUS ROG G751JY сбрасывал частоты из-за перехода температуры за 90-градусную отметку.



Blender 2.79

В новом ASUS ZenBook 13 UX331UN установлена память стандарта DDR3, правда, с высокой частотой, чем и обуславливается заметно более высокая скорость чтения и записи в бенчмарке.



AIDA64 Cache & Memory Benchmark

Наконец, мы взяли несколько «классических» игр и проверили в каждой из них, какую частоту кадров выдаст каждый ноутбук при разрешении 1920х1080 пикселей в средних и в низких настройках графики.



Результаты в играх, Full HD

И, к сожалению, разница в производительности гораздо больше, чем мы надеялись. Большой игровой, но старый ASUS ROG G751JY оказался способен выдать в полтора-два раза более высокий фреймтрейт, чем легковесный, но ультрановый лаптоп со свежими моделями CPU и GPU.

ASUS ZenBook 13 ни разу не показал хотя бы 30 кадров в секунду при достаточно щадящих настройках. Тем не менее, сам факт, что эти игры можно запустить на ультрабуке, уже заслуживает большого внимания. Ведь не так давно пределом возможностей тонких компактных лаптопов были Counter-Strike и Dota 2. Но пока всё еще остаются «возможности» роста, пока ASUS ZenBook 13 в Grand Theft Auto V хромает то на одну ногу — Intel Core i7-8550U, то на другую — NVIDIA GeForce MX150. Тем не менее, многие игроки просто немного снизят настройки и будут вне себя от радости, что можно наконец играть в серьёзные игры на устройстве, которое весит едва больше килограмма.

Снова стоит обратить внимание, что температуры чипов в играх оставались невысокими, так что играть на ASUS ZenBook 13 UX331UN не страшно — система охлаждения справляется на ура.

Знакомство с ASUS ZenBook 13 UX331UN



ASUS ZenBook 13 UX331UN

Теперь погорим о самом ультрабуке ASUS ZenBook 13, так как это одна из последних моделей производителя. Правда, в общих чертах вы уже с ним познакомились и узнали, что он имеет 13,3-дюймовый дисплей, весит 1,12 кг и обладает тем же благородным тёмно-синим цветом корпуса, как и многие модели в линейке ZenBook.



ASUS ZenBook 13 UX331UN

Толщина ноутбука не превышает 14 мм, но на гранях разместились HDMI, два USB 3.0, один USB Type-C (очень жаль, что не Thunderbolt 3) и мини-джек для наушников. ASUS не решилась полностью избавиться от такой ранее повсеместной вещи, как кард-ридер SD карт, но всё же заменила его на модель, которая поддерживает только microSD.



ASUS ZenBook 13 UX331UN

Корпус не цельный: верхняя часть — из металла, нижняя — пластиковая. Крышка также из пластика, но из глянцевого и с повышенным отражающим эффектом. Она очень легко царапается, и если планируете позже продать устройство или если просто любите, чтобы вещи оставались «как новые», то стоит купить чехол или виниловую наклейку.



ASUS ZenBook 13 UX331UN

Про клавиатуру абсолютно во всех в подробностях рассказать не получится, так как у нас был сэмпл с английско-китайской раскладкой. Ход клавиш средний, не слишком короткий, но вот в центре клавиатура легко пружинит при нажатии. Зато у неё есть белая подсветка с тремя уровнями яркости. Под клавишами отдельно стоит сенсор отпечатка пальца, который в ежедневном использовании показал себя отлично. Тачпад тоже работает хорошо и, на мой взгляд, оптимального размера.

Дисплей

Экран ASUS ZenBook 13 UX331UN оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, на глаз претензий почти никаких нет. Разве что тут используется моё нелюбимое глянцевое покрытие, которая любит отражать всякое. С другой, дисплей у ноутбука — сенсорный. И пусть это не киллер-фича, но время от времени бывает удобнее просто тыкнуть пальцем в экран, а не прицеливаться с помощью тачпада.

Углы обзора очень хорошие, придраться не к чему. Да и в целом на глаз всё прекрасно. Однако тестирование колориметром показало, что могло быть и лучше. Во-первых, максимальная яркость составляет всего 281 кд/м2, то есть на улице работать будет, скорее всего, некомфортно.

Во-вторых, цветопередача могла быть поточнее, плюс гамма заметно отклонена. Но всерьёз это может помешать только при работе с изображениями.

Из плюсов — почти полное покрытие цветового пространства sRGB и высокая контрастность.

ASUS ZenBook 13 UX331UN sRGB 95% Adobe RGB 70% Гамма 2,7 Цветовая температура 7800 Яркость мин./макс. 15/281 кд/м2 Контраст 1041:1 Отклонение цветопередачи DeltaE (меньше — лучше) 7,18

Хранение данных, автономность

Про процессор и видеочип уже было достаточно рассказано выше в эксперименте. Связка эта себя показала универсальной и отличной для 13,3-дюймовго ультрабука. Высокая производительность, достаточно тихая работа и небольшой нагрев. А вот накопитель сильно зависит от конфигурации. В нашем тестовом образце стоял терабайтный Samsung MZVLW1T0HMLH-00000 с отличными скоростями чтения и записи. Но в нашей рознице пока продаётся только версия с твердотельником на 256 ГБ, и не PCIe 3.0 x4, а со старым-добрым M.2. А для винчестера места внутри корпуса нет.



Производительность SSD Samsung MZVLW1T0HMLH, несжимаемые данные

Время автономной работы — отдельный вопрос. В принципе, при просмотре фильмов заряд аккумулятора на 50 Вт*ч расходуется неспешно. Например, если отключит Wi-Fi и Bluetooth и просто смотреть фильмы, то после пары кинокартин в запасе будет ещё примерно 50%.

Но стоит, например, начать обрабатывать фотографии в Lightroom, как энергия тает на глазах — в таком режиме даже без Wi-Fi заряда хватит часа на три. В тестовой лаборатории мы провели уже более точные замеры. К примеру, сёрфить интернет при 86% яркости (200 кд/м2) подсветки можно 6 часов, а играть в игры — чуть менее двух часов.

Заключение

Один из новых топовых мобильных Intel Kaby Lake-R шокирует соотношением производительность-на-ватт. Процессор хоть всё еще не дотягивает до быстродействия Intel Core i7-4710HQ, но отстаёт не так уж сильно. А главное, вы теперь маленький ноутбук «совместим» с очень даже тяжёлыми задачами и даже потянет ресурсоёмкие игры, а не эти ваши контрстрайки.

Правда, победу в бое между игробуком 2014 года и ультрабуком конца 2017 года пока еще одерживает первый — с вдвое более высоким фреймрейтом не поспоришь. Но теперь, когда позициям Intel снова угрожает AMD, прогресс должен пойти гораздо быстрее.



ASUS ZenBook 13 UX331UN

А теперь непосредственно о ASUS ZenBook 13 UX331UN. Это отличный ультрабук для своих 70 тысяч рублей. Приличный дизайн, россыпь нужных разъёмов, удобные клавиатура и тачпад, шустрый датчик отпечатка пальца, и, самое главное, отличное «железо» в лёгком и тонком корпусе. По размерам и весу ASUS ZenBook 13 конкурирует с легковесными ультрабуками, а по производительности — с куда более серьёзными лаптопами. Плюс он достаточно долго работает от аккумулятора, а единственным вентилятором шуршит только при серьезной нагрузке.