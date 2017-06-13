Seagate представила Game Drive для PlayStation 4

На выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017, которая проходит с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе, компания Seagate представила Game Drive для PS4 — внешний жесткий диск емкостью 2 ТБ, созданный для игровой приставки PlayStation 4.


Выпуск такого накопителя стал возможен благодаря недавнему обновлению программного обеспечения PS4, в котором впервые появилась поддержка работы игровой консоли с внешними накопителями.

Game Drive соединяется с приставкой по интерфейсу USB 3.0. Накопитель совместим с PS4 любого поколения с прошивкой 4.50 или выше. С Seagate Game Drive можно начать игру в гостях, подключившись к ней через свою учетную запись, а потом вернуться домой и продолжить с нужного места.

Seagate Game Drive для PS4 появится в продаже в июне по рекомендованной розничной цене 89,99 доллара США.

Источник
Seagate
Теги
игровая приставка HDD SEAGATE PlayStation 4 SONY PLAYSTATION 4 E3 2017 Seagate Game Drive

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