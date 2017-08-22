Объявлена российская цена интерактивного проектора Sony Xperia Touch на базе Android

Компания Sony Mobile Communications объявила о скором начале продаж своего необычного проектора Sony Xperia Touch на базе Android в России. Он уже доступен для предварительного заказа по рекомендованной розничной цене 109 990 рублей, а розничные продажи стартуют в сентябре.


Xperia Touch представляет собой этакую Android-коробку без экрана, но с проектором. Устройство превращает вертикальные и горизонтальные плоские поверхности в 23-дюймовый сенсорный HD-дисплей. Проектор обеспечивает интерактивный интерфейс, реагирующий на прикосновения. Есть датчик присутствия, барометр и термометр. В устройстве применяется технология Sony SXRD для проекционных дисплеев, а реакция на физические прикосновения возможна благодаря сочетанию ИК-передатчика и встроенной камеры, захватывающей движения со скоростью 60 кадров в секунду.


По задумке производителя, такое устройство позволит собраться с семьей и друзьями за столом или около стены в гостиной или на кухне и совместно провести время, играя в игры, просматривая онлайн-видео или общаясь с помощью мессенджеров и социальных сетей с другими людьми. Xperia Touch поддерживает функцию PlayStation 4 Remote Play , а также позволяет запускать приложения и игры из магазина Google Play.

Источник
Sony Mobile
Теги
ANDROID SONY проектор Sony Xperia Touch

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