5 лучших гаджетов для отпуска

Мы все по традиции берём с собой в отпуск трусы, носки, платья, рубашки, фотоаппарат, зарядки для смартфонов и тому подобное. Но как насчёт вещей, которой помогут сделать наше путешествие удобнее, приятнее и даже насыщеннее? О таким мы сегодня и расскажем.

Away Carry-On



Чемодан со втроенным паэрбенком Away Carry-On

Что может быть более раздражающим в череде пересадок до конечного пункта (эти такси, метро, шаттлы между разными терминалами аэропорта и т.д.), чем постоянно и невовремя разряжающиеся гаджеты? Путешествие из одной страны в другую нередко может занимать многие и многие часы, в руках вечно чемоданы, сумки, паспорт, дети и так далее, некуда ткнуть повербенк и некогда искать специальные зарядные станции (а ведь они еще не везде есть).

Эту проблему самым элегантным образом решают чемоданы марки Away. Среди их ассортимента есть и такие, в которых рядом с рукояткой встроен пауэрбенк. Вам не надо носить его где-то отдельно, долго искать на дне сумки и так далее — он уже здесь, в чемодане, готов служить в любую минуту. Типичная ёмкость у модели — 10 000 мАч, они имеют два USB-выхода и Micro-USB для собственной подзарядки. Батарею можно вынимать, чтобы у вас не возникло сложностей сдать чемодан в багаж. Цена на такой полезный гаджет сильно варьируется в зависимости от материала (поликарбонат, алюминий) и вместимости.

Snapchat Spectacles



Очки с камерой Snapchat Spectacles

Что представитель 2018 года делает в отпуске чаще всего? Правильно, фотографирует и фотографируется! И, конечно же, снимает видео. Всё это хорошо, но одна рука всё время занята, что неудобно, и всегда есть шанс не успеть достать смартфон или фотоаппарат, чтобы поймать удачный момент. Для этого компания, которая стоит за популярной зарубежом социальной сетью — Snapchat, выпустила очки со встроенной камерой. Правильно, чтобы ваши руки были свободны, пока вы снимаете.

Snapchat Spectacles выглядят как нормальные стильные очки, если не считать, что справа рядом с линзой размещена камера, а слева — светодиод, который загорается каждый раз при съёмке. Разрешение фотографий, правда, не сказать, что высокое — 1642x1642 пикселей, а видеоряда — 1216x1216 точек. У них также есть специальный кейс, который не только защищает очки от повреждений, но и может подзарядить их до четырёх раз. Цена за Snapchat Spectacles — 150 долларов.

DJI Mavic Pro Platinum



Компактный дрон DJI Mavic Pro Platinum

Если вы заядлый путешественник, и типичные фотографии и видео с поездок вам надоели, то пора выходить на новый уровень. Получить совершенное новые ощущения даже от мест, где вы неоднократно бывали, вам поможет компактный и быстрый квадрокоптер вроде DJI Mavic Pro Platinum. С помощью подобной «игрушки» вы сможете не только гонять котов с крыш, но и делать потрясающие снимки и видео с большой высоты. Конечно, прежде всего придётся ознакомиться с правилами использования дрона в каждой конкретной географической точке, где вы соберётесь его использовать. Но оно того стоит, так как кинематографичные виды вам просто обеспечены.

Последняя модель, DJI Mavic Pro Platinum, весит всего 743 грамма, имеет более тихие винты и умеет снимать видео вплоть до 4К-разрешения. Летает такая штука вплоть до получаса, но, благодаря сменным аккумуляторам, это время не трудно увеличить. Единственный, но существенный недостаток — высокая цена. В среднем, 87 000 рублей.

ADATA HV300



Тонкий внешний жёсткий диск ADATA HV300

Мы обсудили уже пару оригинальных способов сделать вашу фото- и видеохронику путешествий намного интереснее, но забыли чуть ли не про главное — где всё это хранить? Зачастую интернет в номерах не позволяет быстро и легко передавать большие объёмы данных, а карты памяти и SSD-накопители ноутбуков отнюдь не резиновые. И тут на помощь может прийти внешний жёсткий диск, причём не абы какой, а один из самых тонких — чтобы много места в багаже не занимал. Одной из таких компактнейших моделей является винчестер ADATA HV300. Его высота — всего один сантиметр, то есть он настолько же тонок, как и «голые» внутренние жёсткие диски для ноутбуков. Только при этом имеет стильный корпус, доступный в разных оттенках, и может достигать объёма вплоть до двух терабайт. Так что, если вы любите снимать в поездках километры видео в 4К и тонны фотографий в RAW, то такой девайс с собой просто необходим. Если вы решите брать самую ёмкую модель, то приготовьтесь отдать порядка шести тысяч рублей.

Sony WH-1000XM2



Наушники с шумоподавлением Sony WH-1000XM2

Какие сложности поджидают путешественника на пути цели? Правильно, крикливые дети в самолёте, который летит 11 часов подряд. Можно, конечно, просто заткнуть уши банальными затычками, но тогда летать будет скучно. С обычными наушниками будет лучше, но с ними трудно заглушить внешние раздражители. Поэтому лучший вариант — наушники с мощным шумоподавлением, такие как Sony WH-1000XM2.

С ними происходящее вокруг вас исчезает и остается только музыка, которую вы выбрали в своём плеере. Шумоподавление в них настолько хорошее, что после них тихая комната с непривычки кажется полем битвы по уровню шума. Конечно, напрочь они от него не спасают, но делают перелёт намного спокойнее. Кроме того, они могут подключаться как по проводу, так и без, а шумоподавление совсем не влияет на качество их звучания. Правда, ценник у них очень кусачий — 23 000 рублей.