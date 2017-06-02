Qualcomm Quick Charge 4+ на 15% быстрее и на 30% эффективнее Quick Charge 4

Компания Qualcomm представила следующую версию своей технологии быстрой зарядки мобильных устройств — Quick Charge 4+. По словам разработчиков, Quick Charge 4+ способна заряжать гаджеты на 15% быстрее и на 30% эффективнее по сравнению с Quick Charge 4.





Также заявлен нагрев на 3 градуса меньше по сравнению с предшественником. Quick Charge 4+ обладает всеми преимуществами Quick Charge 4 плюс три дополнительных улучшения. Речь идет о второй контролирующей микросхеме для функции Dual Charge, позволяющей быстрее зарядить устройство и снизить теплорассеяние, дополнительных оптимизациях Dual Charge для снижения перегрева за счет направления тока по более холодному потоку, а также встроенных возможностях для контроля температуры коннектора и корпуса, что снизит вероятность перегрева, замыкания или повреждения порта USB Type-C.

Напомним, версия Quick Charge 4 была представлена в прошлом году одновременно с флагманским процессором Snapdragon 835. Первым гаджетом с поддержкой Qualcomm Quick Charge 4+ стал анонсированный вчера смартфон ZTE nubia Z17.