ВКонтакте шпионит за пользователями и не скрывает этого

Мобильное приложение социальной сети ВКонтакте собирает данные о пользователях и передает их разработчику. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на программиста Владислава Велюгу из Санкт-Петербурга.





Велюра проанализировал приложения и пришел к выводу, что приложение собирает такие данные о пользователях, как местоположение, сотовый оператор, идентификационные номера SIM-карты и мобильного телефона, точки доступа Wi-Fi, установленные приложения на устройсте. Собранная информация отправляется Mail.ru Group, владеющей соцсетью ВКонтакте и разработавшей приложение.

«Ведомости» связались с представителем ВКонтакте, Евгением Красниковым. По его словам, компания никогда не скрывала сбор подобной информации в рекламных целях, а также оптимизации и рекомендаций. Он отметил: «Любая соцсеть фиксирует и анализирует огромное количество данных, чтобы улучшать персональную выдачу контента. У каждого типа данных есть собственная конкретная задача».