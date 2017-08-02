Google разрабатывает систему автоматической ретуши фото на лету

Компания Google совместно со специалистами из Массачусетского технологического института разрабатывает систему, которая позволит производить автоматическую ретушь в режиме реального времени для фотографий, отснятых на смартфоны и другие мобильные устройства.

До и после ретуши с помощью нового алгоритма
До и после ретуши с помощью нового алгоритма

Разработчики поставили своей целю создать систему, которая поможет делать снимки "профессионального уровня" на мобильных устройствах, корректируя их прямо в процессе съемки. Для этого они использовали технологии машинного обучения для тренировки нейросетей на базе из 5 тысяч изображений, созданных Adobe и МИТ.

Каждая фотография в базе была отретуширована пятью разными фотографами. Алгоритмы Google и МИТ используют эти данные для вычисления, какие именно улучшения требуются различным фотографиям.

Источник
MIT
Теги
Google фото машинное обучение MIT

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