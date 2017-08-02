Яндекс запустил свой Shazam в Telegram

Разработчики Яндекса сообщили о запуске бота Яндекс.Музыки для мессенджера Telegram. Бот @yamelodybot умеет угадывать мелодии с нескольких секунд "прослушивания". Фактически, это такой аналог сервиса Shazam, только работающий через Telegram.





Если пользователю понравилась музыка, которая играет в магазине или кафе, можно запустить бота, зажать кнопку с микрофоном и удерживать ее 5–10 секунд. Бот послушает композицию, сообщит название и исполнителя и пришлет ссылку на трек на Яндекс.Музыке.

Как поясняют разработчики, когда-то распознавать музыку умело и само мобильное приложение Яндекс.Музыки. За это отвечала созданная в Яндексе технология распознавания музыки. Технология хорошо себя показала, но у нее были ограничения. В частности, не всегда получалось распознать трек, записанный в шумных условиях, а система была устроена так, что с подобными ошибками было трудно бороться.

В основе бота лежит новой подход — за выделение сигнатур отвечает нейронная сеть, которая принимает решения не по набору правил, а самостоятельно. Музыкальный бот сейчас способен распознавать несколько миллионов треков из базы Яндекс.Музыки. Он пока работает в тестовом режиме.