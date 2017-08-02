В Windows 10 появится ввод и управление компьютером при помощи взгляда

Компания Microsoft рассказала о функции Eye Control, которая в будущем станет частью операционной системы Windows 10. Функция помогает пользователям с нарушениями моторно-двигательной системы управлять компьютером, буквально, с помощью взгляда.


Участники программы тестирования Windows Insiders уже могут опробовать эту возможность, а официально она выйдет вместе с Windows 10 Fall Creators Update осенью этого года.

Одни функции из набора Eye Control призваны заменить мышь, другие — клавиатуру. Способ распознавания shape-writing позволяет быстро вводить текст движениями глаз: пользователь, глядя на виртуальную клавиатуру, задерживает взгляд на первой букве слова, а затем может быстро провести глазами по всем следующим символам. По словам разработчиков, это заметно быстрее, чем ввод по одной букве, который требует задерживать взгляд на каждой из них.

Пользователям также доступны подсказки, упрощающие процесс печати взглядом. Чтобы использовать новые функции системы, потребуется контроллер-камера Eye Tracker 4C компании Tobii.

Источник
Microsoft
Теги
Microsoft WINDOWS Windows 10

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