NVIDIA отозвала европейские адаптеры планшетов Shield и приставок Shield TV

Компания NVIDIA объявила о добровольном отзыве европейских адаптеров питания для планшетов Shield и приставок Shield TV. Поврежденные штепсельные вилки поставлялись в комплекте зарядных устройств, предназначенных для использования на территории Европы, в период с июля 2014 года по май 2017 года.





NVIDIA определила, что двухштырьковая вилка европейского образца может сломаться, создавая риск поражения электрическим током. Производитель подчеркивает, что отзыву подлежат только штепсельные вилки европейского образца.

Можно проверить, подлежит ли вилка отзыву, исследовав ее заднюю сторону. Можно переходить к регистрации на замену, если в таблице в последних 2-х треугольника в ряду под номером 16 нет центровочных отметок, а также, если на задней стороне штепселя нет буквы “B”.