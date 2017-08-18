В веб-версии и десктопном WhatsApp запускаются самоуничтожающиеся статусы

Команда популярного мессенджера WhatsApp работает над поддержкой статусов в веб-версии и десктопных приложениях. Об этом рассказал профильный ресурс WABetaInfo.


При использовании свежей версии мессенджера на смартфоне, рядом с картинкой пользователя в веб-интерфейсе появится круглая пиктограммка статуса, который можно будет просмотреть, нажав на него. При нажатии, пользователя переправят на отдельную страницы, где можно будет увидеть друзей из списка контактов, которые поделились статусами. Статусы можно просматривать, на них можно отвечать. В статус можно добавить фото, видео и анимированные GIF-ки.


Напомним, WhatsApp анонсировала статусы для всех платформ в начале 2017 года, они уже были реализованы для Android и iOS в феврале. Для WhatsApp "статус" представляет собой текст, картинку или видео, которая автоматически удалится через 24 часа. Во многом похоже на сообщения Snapchat и Истории в Instagram.

Источник
WABetaInfo
Теги
смартфон планшет мессенджер WhatsApp

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