Мессенджер AIM окончательно закрылся

Компания AOL окончательно закрыла свой мессенджер AOL Instant Messenger, также известный как AIM. С сегодняшнего дня, 15 декабря 2017 года, сервисы AIM стали недоступны с любых платформ.


Как сообщается в разделе поддержки, сейчас AOL не собирается предлагать какой-либо замены закрывшемуся AIM. Напомним, мессенджер был запущен в мае 1997 года и проработал 20 лет.

Последняя версия клиента для Windows была выпущена в 2012 году, для Mac OS X — в 2011 году, а мобильные версии для iOS и Android обновились летом 2017 года.

Источник
AIM
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