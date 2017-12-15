Мессенджер AIM окончательно закрылся

Компания AOL окончательно закрыла свой мессенджер AOL Instant Messenger, также известный как AIM. С сегодняшнего дня, 15 декабря 2017 года, сервисы AIM стали недоступны с любых платформ.





Как сообщается в разделе поддержки, сейчас AOL не собирается предлагать какой-либо замены закрывшемуся AIM. Напомним, мессенджер был запущен в мае 1997 года и проработал 20 лет.

Последняя версия клиента для Windows была выпущена в 2012 году, для Mac OS X — в 2011 году, а мобильные версии для iOS и Android обновились летом 2017 года.