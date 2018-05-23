Дачные ворота сумели самостоятельно подписаться на платные сервисы МТС

Российский технический блогер Алексей Надёжин обнаружил занимательное явление — ворота на его даче сумели самостоятельно подписаться на платные сервисы мобильного оператора МТС.



Те самые ворота

Дело в том, что прошлой осенью Надёжин установил на въездные ворота в садоводческое некоммерческое товарищество специальным GSM-реле. В результате ворота с электроприводом стало можно открывать звонком с телефона. В конце апреля ворота внезапно перестали «отвечать на звонки».

Проведённое расследование показало, что у SIM-карты ворот обнулился баланс из-за подписки на три платных сервиса оператора МТС — «Автоновости», «Hi-Tech Новости» и «Полезные советы» от МТС-Инфо. В результате, со счёта ворот суммарно списывалось по 15 рублей в день.

Интересно, что сотрудник МТС, к которому Надёжин обратился с проблемой, настаивал, что «подключение к данным подпискам не могло произойти без согласия владельца», то есть ворота сумели подписаться на рассылки осознанно. При этом в GSM-реле не предусмотрено отправки SMS и возможности ответить на входящие SMS, если они не содержат правильные команды и пароль.

В конечном итоге блогер добился возвращения списанных денег. Он подозревает, что МТС намеренно подписывает абонентов на платные сервисы без их ведома, добавляя в детализацию фиктивные SMS-подтверждения подписок и ссылаясь потом на то, что пользователь сам отправил SMS или телефон заражён вирусом, поскольку вариант, что GSM-реле «вдруг само научилось отправлять СМС на короткие номера» маловероятен.