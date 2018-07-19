День выхода самой странной мыши Apple

19 июня 2000 года Apple продемонстрировала необычную компьютерную мышь. Apple Pro Mouse, так называлось устройство, вместо типичного шарика обладала оптическим сенсором для отслеживания передвижений. Кроме того, мышка не имела кнопок — ни одной. Манипулятор поставлялся в комплекте с компьютером Power Mac G4 Cube.

Старший инженер по дизайну фирмы Sparkfactror Design, которая сотрудничала с Apple, в одном из своих интервью рассказал, что своему появлению мышка без кнопок обязана случаю. Это был недоделанный макет манипулятора, кнопки на котором просто не успели обозначить перед тем, как Стив Джобс пришёл посмотреть образцы и выбрать лучший. В итоге он выбрал именно эту мышь за её уникальный бескнопочный «дизайн».



Apple Pro Mouse

Новый манипулятор пришёлся пользователям по вкусу. И это не удивительно, ведь предыдущая мышь — Apple USB Mouse (M4848) — была откровенно неудобной, её круглая форма совершенно не помогала правильно класть на неё руку вслепую. Даже сам Стив Джобс на презентации «бескнопочной» хвостатой признал, что предыдущая была худшей мышью на рынке.



Apple USB Mouse

Напоследок стоит отметить, что новинка, Apple Pro Mouse, всё же имела кнопки, а точнее одну, а еще точнее — весь её корпус являлся кнопкой, которая нажималась ближе к началу.

Apple Pro Mouse

В тот же день в рамках всё той же WWDC компания из Купертино также представила Power Mac G4 Cube, вместе с которым в комплекте и будет поставляться Apple Pro Mouse. Компьютер также был способен привлечь всеобщее внимание. Внешне он выглядел очень необычно: серебристый внутренний корпус всего 18 см в длину, ширину и высоту аккуратно располагался в прозрачном акриловом внешнем корпусе.



Power Mac G4 Cube

Тем не менее, Power Mac G4 Cube был весьма непопулярной моделью. Его продажи были настолько малы, что Apple, перепробовав все известные ей способы привлечения внимания, меньше чем через год приостановила выпуск этой модели.