Человекоподобный робот Boston Dynamics показал настоящий паркур

Компания Boston Dynamics, известная своими забавными двуногими и четвероногими роботами, провела новую демонстрацию человекоподобного робота Atlas. На опубликованном производителем видео можно полюбоваться, как робот демонстрирует «паркур».





Робот живенько подбегает, по дороге перепрыгивая через бревно, а затем взбегает на самый верх расположенных на разной высоте преград, отстоящих друг от друга.

По словам разработчиков, управляющее роботом программное обеспечение использует всё «тело» включая ноги, руки и торс для распределения энергии и силы для прыжков через бревно и по ступеням, не сбавляя темпа. Высота ступеней составляет 40 см. Atlas использует компьютерное видео для определения своего местоположения в пространстве и аккуратного передвижения с учётом видимых маркеров.