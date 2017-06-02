Microsoft объяснила как возродить устройства после апдейта-убийцы Windows 10

Компания Microsoft дала объяснения выпущенному накануне обновлению Windows 10 с номером сборки 16212, ставшему причиной выхода из строя мобильных устройств пользователей.


Дело в том, что данная сборка была настолько тестовой, что не предназначалась для выпуска на тестирование публикой в рамках программы Windows Insiders. Она может повлиять на стабильность работы ПК и Microsoft рекомендует либо подождать и не обновляться, либо, если страшное уже произошло, откатиться на прошлую сборку через настройки (Settings > Update & security > Recovery).

Куда хуже пришлось пользователям мобильных устройств — при установке гаджет уходит в цикл непрекращающихся перезагрузок и, фактически, становится бесполезным. По словам Microsoft, единственный способ помочь здесь — использовать инструмент Windows Device Recovery Tool и перепрошивка.

Источник
Microsoft
Теги
смартфон планшет Microsoft пк фейспалм Windows 10

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