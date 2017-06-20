Безопасный браузер Firefox Focus вышел для Android

В прошлом году организация Mozilla выпустила новый браузер Firefox Focus для iOS. А теперь Firefox Focus стал доступен для устройств, работающих под управлением операционной системы Android.


По словам разработчиков, Firefox Focus — это бесплатный, быстрый и простой в использовании приватный браузер, обеспечивающий безопасность пользовательских данных.


Firefox Focus автоматически блокирует широкий ряд онлайн-трекеров, а также нежелательного контента, с момента запуска приложения. Для быстрого и легкого удаления истории просмотров, паролей и куки предусмотрена специальная доступная прямо на странице браузера кнопка. За счет блокировки трекеров и рекламы обеспечивается быстрая работа и загрузка.

Firefox Focus для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Mozilla
Теги
ANDROID IOS MOZILLA FIREFOX Firefox Focus

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