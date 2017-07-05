Facebook готовит отдельное приложение для групповых видеочатов

Команда социальной сети Facebook работает над отдельным приложением для групповых видеочатов. Приложение под названием Bonfire недавно было продемонстрировано сотрудникам соцсети. Об этом рассказало издание The Verge со ссылкой на источник, знакомый с планами компании. Представители самого Facebook пока не комментируют это сообщение.


Приложение намечено к релизу осенью 2017 года. По сообщению очевидцев, новый продукт Facebook представляет собой клон Houseparty, приложения для групповых видеочатов, которое было создано компанией Life On Air на смену стримингового мобильного сервиса Meerkat.

Источник
The Verge
Теги
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