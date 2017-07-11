В Facebook Messenger появилась реклама

Компания Facebook объявила о запуске рекламы в мессенджере Facebook Messenger в международном масштабе. Ранее функция тестировалась в Австралии и Тайланде, а теперь выходит из стадии бета. В результате, компании по всему миру могут задействовать рекламу в мессенджере Facebook.





Как в самой соцсети и Instagram реклама будет ориентирована на конкретного пользователя с учетом его предпочтений. Реклама будет размещена на домашней вкладке приложения. При нажатии на нее, пользователя перенаправят на страницу, выбранную заказчиком.





Такая реклама внедрится постепенно у всех пользователей Facebook Messenger. Отметим, что помимо рекламы на домашнем экране, в мессенджере уже доступна рассылка спонсируемых сообщений компаний для тех пользователей, кто ранее сам обращался к бренду.