WhatsApp частично заблокировали в Китае

18 июля мессенджер WhatsApp был частично заблокирован властями Китая на территории КНР. Об этом написала газета The New York Times. Пользователи сообщают о невозможности пересылки фотографий и видео, некоторые также заявляют о блокировки также и текстовых сообщений.

По словам источника The New York Times в правительстве Китая, на подобный шаг чиновники страны пошли перед осенним съездом Коммунистической партии КНР с целью демонстрации усердной работы. 

Также сообщается, что WhatsApp не является первым по популярности мессенджером в стране. Больше всего пользователей в Китае у WeChat. 

Эксперты в Китае пока не знают, ждет ли WhatsApp полная блокировка или же ограничения будут отменены в ближайшем будущем. 

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