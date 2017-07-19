WhatsApp частично заблокировали в Китае

18 июля мессенджер WhatsApp был частично заблокирован властями Китая на территории КНР. Об этом написала газета The New York Times. Пользователи сообщают о невозможности пересылки фотографий и видео, некоторые также заявляют о блокировки также и текстовых сообщений.

По словам источника The New York Times в правительстве Китая, на подобный шаг чиновники страны пошли перед осенним съездом Коммунистической партии КНР с целью демонстрации усердной работы.

Также сообщается, что WhatsApp не является первым по популярности мессенджером в стране. Больше всего пользователей в Китае у WeChat.

Эксперты в Китае пока не знают, ждет ли WhatsApp полная блокировка или же ограничения будут отменены в ближайшем будущем.