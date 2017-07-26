Microsoft не станет уничтожать Paint

Недавно мы писали о том, что Microsoft приняла решение избавиться от Paint. Однако, как выяснилось, после довольно бурной реакции поклонников этого графического редактора, руководство компании решило не "убивать" программу, а просто перенести ее в магазин приложений Windows Store, где она будет распространяться совершенно бесплатно.

Предполагавшегося полного удаления прогарммы не произойдет. В сообщении Microsoft говорится: "Птрясающе, когда видишь, насколько сильно пользователи любят и ценят наше старое приложение. Мы бы хотели воспользоваться этим, чтобы прояснить кое-что и устранить путаницу: у MS Paint появится новый дом, приложение будет доступно в Windows Store совершенно бесплатно".

Ранее компания Microsoft опубликовала в разделе поддержки список устаревших и исключенных функций в обновлении Fall Creators Update, которое выйдет осенью 2017 года для операционной системы Windows 10.

Среди "устаревших" возможностей числился и растровый графический редактор Microsoft Paint, который компания выпускала с далекого 1985 года.