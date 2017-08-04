Lenovo переключится на чистый Android вместо Vibe Pure UI

Компания Lenovo откажется от фирменной оболочки Vibe Pure UI и перейдет на "чистый" стоковый Android. Об этом рассказал топ-менеджер индийского подразделения Lenovo журналистам ресурса Gadgets 360.


Первым смартфоном со стоковым Android без Vibe Pure UI станет Lenovo K8 Note, официальный дебют которого ожидается в августе. Он будет поставляться с предустановленной Android 7.1.1 Nougat.

По словам представителя Lenovo, об установке чистого Android без лишних кастомных оболочек компанию просили пользователи и им решили пойти навстречу.

Источник
Gadgets 360
Теги
смартфон ANDROID LENOVO Lenovo K8 Note

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