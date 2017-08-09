Wikipedia для iPhone получила темный режим

Команда интернет-энциклопедии «Википедия» выпустила обновление приложения Wikipedia для для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. Апдейт приносит несколько заметных новшеств.

Во-первых, в приложении появился темный режим для более комфортного чтения в темное время суток. Также появился раздел "В этот день", показывающий значимые события, произошедшие на эту дату в истории. Еще один приятный бонус — пакет фирменных стикеров для iMessage.

Приложение Wikipedia для iOS доступно для бесплатной загрузки в App Store.