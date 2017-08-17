Instagram позволяет отвечать на посты с помощью фото и видео

Команда фотосервиса Instagram начала распространение новой возможности в мобильных приложениях для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Главным новшеством Instagram версии 10.34 стала возможность отправлять фото или видео в ответ на конкретные публикации, фото и видео из папки «Входящие».


При этом сервис автоматически добавит в ответ наклейку с тем, на что пользователь отвечает, и тот сможет нарисовать что-то поверх наклейки. Фактически, получается такой стикер из первоначального поста, на который сделан ответ. Если нажать на этот стикер, то откроется режим разделенного экрана.


Instagram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play. Обновление станет доступно в глобальном масштабе в ближайшие недели.

Источник
Instagram
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS INSTAGRAM

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