HTC подтвердила апдейт до Android 8.0 Oreo для U11, U Ultra и HTC 10

Компания HTC подтвердила подготовку обновления прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфонов U11, U Ultra и HTC 10. Об этом сообщается в официальном американском аккаунте HTC в Twitter.





Запуск апдейта запланирован в международном масштабе. Подробности компания обещает сообщить в ближайшее время. Также вскоре должны быть объявлены другие смартфоны HTC, для которых выйдет официальное обновление до Android 8.0 Oreo.

Напомним, Google официально представила Android 8.0 Oreo на мероприятии 21 августа 2017 года. Обновление уже начало распространяться для смартфонов, которые входят в программу получения бета-версий Android.