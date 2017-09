Microsoft раскрыла дату релиза Windows 10 Fall Creators Update

На выставке IFA 2017, которая проходит с 1 по 6 сентября в Берлине, компания Microsoft объявила точную дату релиза следующего крупного обновления операционной системы Windows 10, так называемого Fall Creators Update. Итак, апдейт станет доступен пользователям по всему миру с 17 октября 2017 года.





Это обновление ОС анонсировали в мае на конференции Microsoft Build 2017. Ранее данная версия ОС была известна под кодовым названием Redstone 3. Напомним, обновление под кодовым названием Redstone 2 вышло как Windows 10 Creators Update в апреле 2017 года.





ОС получила новый «текучий» дизайн Fluent Design с «3D-плитками», ранее известный как Project Neon. Он приходит на смену прошлому поколению интерфейса Metro UI.





Функция Timeline улучшает диспетчер задач Task View, предоставляя список приложений и рабочих областей, которые пользователь недавно использовал, включая другие устройства. Функция Pick Up Where You Left Off особенно полезна на мобильных устройствах, позволяя связывать их с десктопными приложениями для продолжения работы в мобильных условиях. Вместе с Timeline они позволяют продолжать работу с того места, на котором пользователь остановился.





Microsoft также создала облачный буфер обмена для Windows, iOS и Android , позволяющий копировать контент на ПК и вставлять его на смартфоне. По функциональности весьма похоже на Универсальный буфер обмена от Apple.





Еще одно новшество — OneDrive Files On-Demand. Эта функция позволяет видеть файлы и их параметры в облаке OneDrive без обязательной загрузки, а скачивать их на устройство только по необходимости, когда требуется файл открыть.

Также большое внимание уделяется поддержке виртуальной и дополненной реальности прямо «из коробки». Приложение Microsoft Story Remix представляет собой инструмент для легкого редактирования фото и создания видеороликов, своего рода Windows Movie Maker на стероидах. Например, Также поддерживается добавление саундтреков из Groove Music, комментариев и пометок, переходов, специальных эффектов и фильтров, импортирование 3D-изображений, включая созданные в Paint 3D объекты из прошлого Creators Update.

Еще одна особенность — функция Eye Control, которая поможет пользователям с нарушениями моторно-двигательной системы управлять компьютером, буквально, с помощью взгляда. Одни функции из набора Eye Control призваны заменить мышь, другие — клавиатуру.

Возможности Windows Inking теперь включают пометки напрямую в PDF-файлах, а Smart Ink применяет технологии искусственного интеллекта в рисовании: выравнивает геометрические фигуры, которые вы рисуете, или объединяет ячейки в таблицу. Функция Windows Find my Pen помогает найти цифровое перо. Приложение «Фото» позволяет создавать свое рода «истории», используя фотографии, видео, музыку, 3D и рисование с Windows Inking.

Обновленный «Режим игры» позволяет нажать на новую кнопку на игровой панели (Game bar) и играть на ПК как на Xbox. Антивирус Windows Defender получил элементы искусственного интеллекта в облаке для обеспечения лучшей защиты от программ-вымогателей и уязвимостей.