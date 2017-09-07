Началось закрытое тестирование Android 8.0 Oreo для OnePlus 3

Компания OnePlus начала рассылать обновление прошивки до свежей версии операционной системы Android 8.0 для смартфона OnePlus 3. Пока речь идет о тестовой сборке для закрытой группы тестеров. Об этом сообщил профильный ресурс Android Police.


На данный момент бета-версия апдейта Android 8.0 Oreo для OnePlus 3 пока еще очень сырая. Так, в прошивке не работает NFC, глючит Wi-Fi, нестабильна точка доступа и ненадежный Bluetooth. Впрочем, сама OnePlus предупреждает в сопроводительной записке к апдейту, о возможных проблемах.


Кроме того, по данным источника, до конца сентября начнется открытое бета-тестирование Android 8.0 Oreo на более новых моделях — OnePlus 3T и OnePlus 5.

Источник
Android Police
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 5 OnePlus 3 OnePlus 3T Android 8.0 Oreo

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