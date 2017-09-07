Началось закрытое тестирование Android 8.0 Oreo для OnePlus 3

Компания OnePlus начала рассылать обновление прошивки до свежей версии операционной системы Android 8.0 для смартфона OnePlus 3. Пока речь идет о тестовой сборке для закрытой группы тестеров. Об этом сообщил профильный ресурс Android Police.





На данный момент бета-версия апдейта Android 8.0 Oreo для OnePlus 3 пока еще очень сырая. Так, в прошивке не работает NFC, глючит Wi-Fi, нестабильна точка доступа и ненадежный Bluetooth. Впрочем, сама OnePlus предупреждает в сопроводительной записке к апдейту, о возможных проблемах.





Кроме того, по данным источника, до конца сентября начнется открытое бета-тестирование Android 8.0 Oreo на более новых моделях — OnePlus 3T и OnePlus 5.