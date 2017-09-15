Motorola назвала смартфоны, которые обновятся до Android 8.0 Oreo

Motorola, ставшая подразделением китайской Lenovo, рассекретила список смартфонов, для которых сейчас планируется обновление прошивки до свежей версии операционной системы Android 8.0 Oreo. Информация размещена на сайте поддержки Motorola.


Итак, апдейт до Android 8.0 Oreo готовится для смартфонов Moto Z2 Force, Moto Z2 Play, Moto Z Force Droid, Moto Z, Moto Z Play, Moto G5, Moto G5 Plus, Moto GS5 и Moto GS5 Plus.

Можно заметить полное отсутствие в этом списке представителей поколения G4, хотя они еще не преодолели рубеж в 18 месяцев, когда обновления становятся необязательными. Возможно, для них обновление выйдет позднее.

Источник
Motorola
Теги
смартфон ANDROID MOTOROLA Moto Z Moto Z Play Android 8.0 Oreo Moto G5 Moto Z2 Play Moto G5 Plus Moto Z2 Force

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