Apple разрешит создавать универсальные приложения для iPhone и Mac

Компания Apple собирается дать разработчикам возможность создавать универсальные приложения, которые смогут работать как на iPhone и iPad, так и на Mac. Об этом рассказало издание Bloomberg со ссылкой на «осведомленные» источники.





Если сейчас разработчикам приходится выпускать отдельные приложения для iOS и macOS, то со следующего года станут возможны универсальные программы, которые смогут работать как с тачскрином, так и с мышкой и трекпадом, в зависимости от устройства и ОС.

Предположительно, Apple планирует начать внедрять необходимые изменения в 2018 году с релизом iOS 12 и macOS 10.14. Анонс платформ возможен на конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference) в июне. Проект получил кодовое название Marzipan и должен стать самым крупным изменением в программной платформе Apple с момента изначального релиза iOS.