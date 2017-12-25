Telegram выпустил альтернативный клиент для iPhone

Команда популярного мессенджера Telegram объявила о выпуске альтернативного клиента Telegram X для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS.

По словам разработчиков, Telegram X представляет собой клиент, созданный на базе Swift, с повышенной скоростью, анимированными стикерами, темами и более эффективным использованием заряда батареи. Среди доступных тем присутствует ночной режим.


Приложение Telegram X для iOS доступно для бесплатной загрузки в App Store.

Источник
Telegram
Теги
смартфон планшет IOS iPhone iPad мессенджер Telegram

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