Telegram выпустил альтернативный клиент для iPhone

Команда популярного мессенджера Telegram объявила о выпуске альтернативного клиента Telegram X для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS.

По словам разработчиков, Telegram X представляет собой клиент, созданный на базе Swift, с повышенной скоростью, анимированными стикерами, темами и более эффективным использованием заряда батареи. Среди доступных тем присутствует ночной режим.

Приложение Telegram X для iOS доступно для бесплатной загрузки в App Store.