iTunes появился в Windows Store

Компания Microsoft объявила о выходе медиаплеера iTunes от Apple в Windows Store. Напомним, Microsoft пообещала выпустить iTunes в Windows Store почти год назад, на майской конференции Microsoft Build 2017.


Как тогда сообщалось, Apple должна была запустить версию iTunes в онлайн-магазин приложений Windows Store (Магазин Windows) к концу 2017 года. Теперь, это, наконец, произошло.


По функциональности медиаплеер не отличается от версии, предлагаемой Apple для пользователей Windows для загрузки со своего сайта. Но выход в Windows Store означает доступность iTunes для устройств с облегченной операционной системой Windows 10 S, которая вскоре преобразуется в специальный режим S mode.

Источник
Microsoft
Теги
Apple Microsoft WINDOWS ITUNES WINDOWS STORE Microsoft Store

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