В приложениях ВКонтакте запустили голосовые и видеозвонки с шифрованием

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске в мобильных приложениях для iOS и Android голосовых и видеозвонков с шифрованием.





Шесть лет назад во ВКонтакте экспериментально запустили видеозвонки в веб-версии. Теперь в защищённые голосовые и видеозвонки становятся доступны через мобильное приложение по нажатию кнопка «Позвонить» в профиле или диалоге с пользователем.





Интересно, что запуск таких звонков со сквозным шифрованием анонсировал день назад Андрей Рогозов, управляющий директор ВКонтакте, в ответ на временную блокировку соцсети со стороны Роскомнадзора.

Безопасность вызовов обеспечивает сквозное шифрование (end-to-end encryption). Оно проходит на устройстве пользователя, поэтому никто не может узнать содержимое разговоров. Как подчёркивают разработчики, передача ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможны технически. Для улучшения качества связи наивысший приоритет получают маршруты Peer-to-Peer. В таком случае соединение проходит напрямую между пользователями. Если возможности прямого подключения нет, трафик передаётся через серверы ВКонтакте без технической возможности доступа к содержимому разговоров.

Доступ к сервису будет появляться постепенно. В день запуска звонков ВКонтакте предложила поздравить друзей, которые отмечают день рождения. После окончания вызова сервис звонков появится у обоих собеседников. Дальше пользователи смогут звонить и активировать сервис у других знакомых.