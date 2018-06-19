Google выпустила отдельное приложение для подкастов
Компания Google выпустила отдельное приложение для прослушивания подкастов для устройств на основе Android. Фактически, это прямой ответ на Подкасты от Apple.
Google Podcasts позволяет бесплатно слушать подкасты, подписываться на них и скачивать выпуски для прослушивания в офлайн-режиме. Приложение синхронизируется со всеми Android-устройствами пользователя. На любом из них можно продолжить воспроизведение с того места, на котором остановились ранее.
Можно настраивать скорость воспроизведения, есть функция пропуска пауз. Предусмотрены персональные рекомендации, подобранные с учетом предпочтений пользователя и истории прослушивания.
В будущем разработчики планируют добавить различные возможности на базе системы искусственного интеллекта, среди них — автоматическая транскрипция на разных языках.
Приложение Google Podcasts для Android доступно для бесплатной загрузки в Google Play.