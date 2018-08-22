Parallels для Mac стал в 4 раза быстрее

Команда Parallels представила Parallels Desktop 14 для Mac, обновленную утилиту для запуска приложений Windows на компьютерах Mac. Новая версия приносит поддержку macOS Mojave.


Кроме того, по словам разработчиков, Parallels Desktop 14 экономит до 20 ГБ пространства хранения, используемого виртуальными машинами и запускается в 4 раза быстрее прежних версий.


Parallels Desktop14 для Mac предлагает более 50 новых функциональных возможностей, предоставляет ресурсы для повышения производительности и ускорения обработки графики, включает поддержку новых технологий, а также последние версии Parallels Toolbox и Parallels Access для Mac и Windows.

Среди прочего, Parallels Desktop 14 позволяет использовать рукописный ввод Microsoft для редактирования документов Microsoft Office для Windows на компьютере Mac, включая поддержку чувствительности к нажатию в таких приложениях, как PowerPoint, Microsoft Edge, CorelDRAW, Fresh Paint, Leonardo, openCanvas и Photoshop для Windows. Были добавлены стандартные наборы Touch Bar для следующих приложений: Microsoft Visio и OneNote, SketchUp, AutoCAD, Revit, Quicken, QuickBooks и Visual Studio.

Источник
Parallels
Теги
MACOS Parallels macOS Mojave

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