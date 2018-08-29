Gboard умеет создавать стикеры на основе портретов пользователя

Компания Google представила интересное обновление для виртуальной клавиатуры Gboard. В ней теперь появилась функция под названием Mini Stickers.





Смысл её в возможности создавать персональные стикеры-эмодзи на основе собственных автопортретов, проще говоря, селфи. Для этого используются возможности искусственного интеллекта.



Чтобы сделать такой стикер «имени себя» надо нажать на новую пиктограммку Mini Sticker, снять селфи и позволить Gboard доделать всё остальное. Стикер можно настроить, изменить позу или выражение и затем сохранить с остальными стикерами.

Напомним, изначально Gboard вышла для iOS в мае 2016 года, а в декабре стала доступна для Android, причем она заменила собой Google Keyboard (Google Клавиатура) версии 6.0.

Приложение Google Keyboard или Gboard для Android доступна для бесплатной загрузки в Google Play.