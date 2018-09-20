Telegram перестанет развивать оригинальное приложение для iOS

Павел Дуров, стоящий за популярным мессенджером Telegram, объявил о грядущих изменениях клиента для iPhone и iPad. Оригинальное приложение Telegram для iOS ближайшую неделю или две будет переведено на язык программирования Swift.


Фактически, новая версия создана на Swift с нуля. Ранее полностью на Swift было создано экспериментальная версия Telegram X для iOS. Судя по всему, именно ей и будет заменено оригинальное приложение. Впрочем, Дуров обещает, что версия на Swift выглядит также, как и текущая, но работает быстрее и потребляет меньше ресурсов.

На данный момент в App Store доступны обе версии клиента Telegram для iOS — стандартная и Telegram X.

Источник
Павел Дуров
Теги
IOS мессенджер Telegram Telegram X Swift

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