Telegram перестанет развивать оригинальное приложение для iOS

Павел Дуров, стоящий за популярным мессенджером Telegram, объявил о грядущих изменениях клиента для iPhone и iPad. Оригинальное приложение Telegram для iOS ближайшую неделю или две будет переведено на язык программирования Swift.





Фактически, новая версия создана на Swift с нуля. Ранее полностью на Swift было создано экспериментальная версия Telegram X для iOS. Судя по всему, именно ей и будет заменено оригинальное приложение. Впрочем, Дуров обещает, что версия на Swift выглядит также, как и текущая, но работает быстрее и потребляет меньше ресурсов.

На данный момент в App Store доступны обе версии клиента Telegram для iOS — стандартная и Telegram X.