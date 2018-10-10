Microsoft вновь запустила удаляющее файлы обновление Windows 10

Компания Microsoft вновь начала распространять обновление Windows 10 October 2018 Update. Пока апдейт Windows 10 1809 с номером прошивки 17763.17 доступен не для всех, а только для участников программы тестирования Windows Insiders.


Напомним, на прошлой неделе Microsoft приостановила распространение обновления Windows 10 October 2018 Update после получения жалоб пользователей на самопроизвольно удаляющиеся файлы.

Теперь выходит исправленная версия. Для тех, кто уже установил Windows 10 October 2018 Update предлагается патч под номером KB4464330.

Джон Кейбл (John Cable), руководитель отдела по разработке, обслуживания и распространения Windows, заявил: «Мы полностью расследовали все сообщения о потере данных, определили и исправили все известные проблемы в апдейте, провели внутреннюю проверку».

Источник
Microsoft
Теги
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