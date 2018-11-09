Одноклассники запустили «Фотомоменты»

Команда социальной сети Одноклассники объявила о запуске новой возможности — автоматическому созданию фотоальбомов в Одноклассниках.


С помощью сервиса «Фотомоменты» пользователи приложений ОК на iOS и Android в один клик смогут поделиться подборками фотографий со смартфона.


Для этого снимки будут автоматически сгруппированы по времени съемки и местоположению. В новом сервисе будет собран уже готовый к публикации альбом по каждому из недавних памятных моментов пользователя.

Помимо недавних событий, сервис также предлагает пользователям случайную выборку моментов из прошлого, которыми также можно поделиться в ленте.

Подборки фото со смартфонов на iOS формируются на базе сервиса «Воспоминания» в iPhone. Фотографии с устройств на Android группируют самостоятельно на основе геоданных и времени.

Источник
Одноклассники
Теги
Россия социальная сеть одноклассники

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