Одноклассники запустили «Фотомоменты»

Команда социальной сети Одноклассники объявила о запуске новой возможности — автоматическому созданию фотоальбомов в Одноклассниках.





С помощью сервиса «Фотомоменты» пользователи приложений ОК на iOS и Android в один клик смогут поделиться подборками фотографий со смартфона.





Для этого снимки будут автоматически сгруппированы по времени съемки и местоположению. В новом сервисе будет собран уже готовый к публикации альбом по каждому из недавних памятных моментов пользователя.

Помимо недавних событий, сервис также предлагает пользователям случайную выборку моментов из прошлого, которыми также можно поделиться в ленте.

Подборки фото со смартфонов на iOS формируются на базе сервиса «Воспоминания» в iPhone. Фотографии с устройств на Android группируют самостоятельно на основе геоданных и времени.