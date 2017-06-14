Автомобиль Tesla Model X прошел краш-тесты

Кроссовер Tesla Model X успешно прошел краш-тесты и оказался самым безопасным автомобилем в классе по версии NHTSA (Национальное управление безопасностью движения на трассах США). Пассивная безопасность машины находится на высочайшем уровни во многом благодаря особенностям конструкции, отсутствию тяжелого двигателя и многочисленных «железок» под капотом.

Из-за низкого центра тяжести Model X также является наиболее устойчивым автомобилем в классе. Риск опрокидывания минимален.