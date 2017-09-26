Весь модельный ряд Ford станет электрическим к 2030 году

Компания Ford рассказала о своих планах электрификации модельного ряда и перехода на альтернативные виды топлива. Через 3 года, в 2020 году, 40% всех моделей Ford получат электрические версии, а в модельном ряду появится первый полностью электрический компактный кроссовер с запасом хода 480 км на одном заряде аккумуляторов.


Массовое производство автомобилей с электрическим приводом и двигателями на альтернативных видах топлива планируется с 2030 года. В результате, к 2030 году вся модели Ford получат электрические или гибридные версии.

Ford инвестирует в программу электрификации модельного ряда 4,5 миллиарда долларов. Это позволит в ближайшие 5 лет выпустить 13 новых моделей с электрическим приводом. Они будут включать гибридные версии пикапа F-150 и спорткара Mustang, подзаряжаемый гибридный фургон Transit Custom, две гибридных модели для полиции, автономный автомобиль с гибридным приводом для использования в качестве такси или в сервисах каршеринга (2021 год).

В частности, Ford инвестирует 700 млн долларов в производство электрических и автономных автомобилей на производственной площадке во Флэт Роке в штате Мичиган. Там в 2020 году начнется выпуск нового электрического кроссовера, а в 2021 году – автономного автомобиля для райдшеринга и каршеринга. Кроме того, Ford развертывает программу разработки батарей в Европе и Азии.

Источник
Ford
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