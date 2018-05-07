Фото, характеристики и дата начала продаж «русского Rolls-Royce», на котором Путин приехал на инаугурацию

На церемонии инаугурации президент РФ Владимир Путин впервые проехал на автомобиле проекта «Кортеж» — президентском лимузине ЕМП-412311. Путин проследовал на авто в сопровождении мотоциклистов на свою инаугурацию в Большом Кремлевском дворце из Первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет. Ранее глава государства использовал для официальных выездов седан Mercedes S-класса.

Президентский лимузин проекта «Кортеж»
Президентский лимузин проекта «Кортеж»

Правительство поручило НАМИ постройку автомобилей «Кортеж» для чиновников в 2013 году. Первым стартует производство президентского лимузина, а всего в единую модульную платформу (ЕМП) войдут четыре типа автомобиля: седан, лимузин (удлиненная версия седана), внедорожник и минивэн. После выпуска автомобилей для госслужащих будет налажен серийный выпуск аналогичных авто для розничной продажи с 2019 года. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров уже сообщил, что заказать автомобили семейства «Аурус» (новое название авто проекта «Кортеж») можно будет уже с конца августа.

Президентский лимузин проекта «Кортеж»

Как сообщили НАМИ журналистам «Авторевю» Комплектация автомобилей для первых лиц включает двигатели V8 объемом 4,4 л (600 л.с. и 880 Нм) с алюминиевым блоком и двумя турбокомпрессорами в базовом варианте и двигатель V12 с четырьмя турбокомпрессорами мощностью 860 л.с. (крутящий момент 1000 Нм) в максимальном исполнении. Реализация мощности лежит на девятиступенчатой коробке передач R932 российской фирмы КАТЕ. В зависимости от комплектации или наличия брони в подвеске используются либо пружины, либо пневмобаллоны. 

Президентский лимузин проекта «Кортеж»

Бюджет проекта «Кортеж» на сегодняшний день составляет 12,4 млрд. рублей, в 2018 году будет выпущено, предположительно, 100 машин.

Президентский лимузин проекта «Кортеж»
Президентский лимузин проекта «Кортеж»

Источник
ТАСС
Теги
Россия автомобиль правительство

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