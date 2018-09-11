Электромобили Tesla можно угнать за несколько секунд

Группа исследователей из Лёвенского католического университета нашли способ угнать за несколько секунд автомобиль Tesla Model S без необходимости иметь оригинальный ключ. Об этом рассказало издание The Wired.


Для этого потребуется клонировать ключ. Оригинальный ключ разблокирует центральный замок при нажатии на центральную часть, посылая зашифрованный код автомобилю.


Реализовать это исследователи смогли с помощью оборудования общей стоимостью 600 долларов, доступного в открытой продаже, включая пару радио-сенсоров и одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi, жёсткий диск и аккумуляторы.


В 2017 году исследователи сообщили Tesla о найденной уязвимости и получили премию в размере 10 тысяч долларов. Уязвимость оставалась незакрытой до июня 2018 года. По словам представителя Tesla, сейчас ключи исправили и используют более надёжное шифрование. Владельцы автомобилей, купленных до июня 2018 года, получат обновление безопасности.

Источник
Wired
Теги
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