Автомобили Tesla скоро можно будет «водить» со смартфона

Глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) рассказал в своём аккаунте Twitter о грядущих обновлениях для автомобилей Tesla. Примерно через 6 недель планируется запуск продвинутой функции автопарковки Summon.





Функция Summon позволяет автомобилям автоматически парковаться без водителя за рулём, включая выезд и заезд из гаража, а также выключение двигателя. Продвинутая версия Summon будет доступна в виде программного обновления «по воздуху» для автомобилей, произведённых в последние два года.

По словам Маска, автомобиль сможет самостоятельно подъезжать к пользователю со смартфоном и затем следовать за ним, как этакая собака на поводке. Для этого потребуется удерживать кнопку Summon в приложении Tesla.

Кроме того, пользователь сможет удалённо управлять автомибилем со смартфона, как огромной радиомоделью. Для этого автомобиль должен находиться «в пределах видимости».