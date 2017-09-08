Hoover представила беспроводной вертикальный пылесос-трансформер Rhapsody

На выставке IFA 2017 в Берлине бренд Hoover показал новейший вертикальный аккумуляторный пылесос, способный трансформироваться в портативный и автомобильный, работать 35 минут без подзарядки и убирать любые поверхности.

Hoover Rhapsody
Hoover Rhapsody

Технология Hspin-Core разработана для тщательной сепарации пыли и быстрого удаления грязи из циклонической системы, чтобы он всегда оставался чистым и не забивался. Очистка контейнера от пыли тоже вполне гигиенична – простым нажатием кнопки, без контакта с содержимым пылесборника.

Труба всасывания снимается, и пылесос превращается в портативный. В основную насадку встроена роликовая электрическая турбо-щетка с отдельным приводом, чтобы скорость вращения валика не зависела от силы воздушного потока.

Поражает количество насадок и возможностей, которые они предоставляют: можно чистить любые поверхности, в том числе верхушки шкафов, радиаторы, потолки, щели, мягкую и корпусную мебель, клавиатуру компьютера и т.п. Есть и мини турбо-насадка для чистки мягкой мебели, она актуальны для владельцев домашних животных, а также насадки для паркета и для автомобильных сидений и даже ковриков.

Мини турбо-щетка Насадка для клавиатуры Насадка для мягкой мебели и автомобильных сидений

Особый акцент сделан на удобство: пылесос легкий, маневренный (насадка вращается на 180 градусов), ручка выполнена из нескользящих материалов, кнопку включения не надо удерживать пальцем, как во многих подобных моделях. Уровень заряда батареи отлично виден на дисплее 4-LED, светодиодная подсветка основной щетки обеспечивает лучшую видимость в темных углах.

Насадка для труднодоступных мест и радиаторов Насадки для щелей и автомобильных ковриков

Панель управления с индикатором уровня заряда
Панель управления с индикатором уровня заряда

Литиевая батарея на 22 В обеспечивает до 35 минут автономной работы (на 10 минут больше, чем у у модели Freedom). Самое интересное то, что аккумулятор съемный: его можно снять и зарядить, как обычное мобильное устройство, используя внешний разъем. Время зарядки – 5 часов. Если есть необходимость (например, у вас большая квартира и 35 минут может не хватить для ее уборки), то можно купить дополнительный аккумулятор.

В комплект входит настенное крепление с разъемами для насадок – так решен вопрос хранения.

На стене висит, никому не мешает Насадка для чистки верхушек мебели

Новинку можно будет купить в России в декабре, но с сентября у нас доступна предыдущая версия стика от Hoover – модель Freedom 2-в-1 стоимостью 11000 рублей. 

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