5 лучших недорогих кофемашин, которые могут все

«Нужна самая лучшая няня, с самым маленьким жалованием и немедленно!» — так искали няню в книжке про Мэри Поппинс. С выбором техники — то же самое: хотим самую умелую, самую недорогую, чтобы долго не думать и быстро купить. Рассказываем про вот такие кофемашины: умеют много, стоят недорого, выглядят красиво.

Saeco Lirika One Touch Cappuccino

Цена: от 30 000 рублей

Модель 2016 года. Мощность 1850 Вт, давление 15 бар, резервуар для воды на 2,5 л, емкость контейнера для зерен 500 г, контейнер для отходов на 15 порций. Преимущества – компактность (21,5 см в ширину) и приготовление капучино «одним касанием» - на самом деле, двумя, но надо же красиво назвать модель. Но в целом все очень хорошо: есть кофемолка с керамическими жерновами и регулировкой степени помола кофе, также можно выбрать температуры напитка, крепость, объем чашки. Машинка «умная»: умеет запоминать любимые напитки: если вы остались довольны результатом, жмите «запомнить».

Эта модель – для чистюль: диспенсер опускается максимально низко, чтобы ни капли не пролилось мимо чашки. Но главное – все детали, нуждающиеся в прочистке, легко вынимаются, и есть автоматическая декальцинация. Управление – простейшее, все интуитивно понятное – дисплей, надписи, иконки. В комплект входит сменный диспенсер для горячей воды: можно готовить чай.



Saeco Lirika One Touch Cappuccino

Минусы

При понятном управлении нет кнопочной регулировки крепости, надо программировать.

MELITTA Caffeo Passione F 530-101

Цена: от 34 000 рублей

Давление 15 бар, 5 степеней крепости, программируемый расход воды для кофе: 30-220 мл, 3 варианта настройки температуры воды (90, 93, 97 градусов), автокапучинатор, контейнер для отходов на 15 порций.

Обычно высокая цена на эту модель сейчас значительно снизилась во многих магазинах. Есть можно настроить все – от крепости до уровня жесткости воды, управление классическое – кнопочное, не перегруженное «смарт»-функциями. Функция Bean to Cup обеспечивает помол и варку нужного количества зёрен, предупреждая перерасход кофе, а еще можно запрограммировать экономный расход энергии. Предварительное смачивания и экстракция гарантируют максимальное раскрытие вкуса и аромата кофе. Уход очень простой: заварочный блок легко извлекается, предусмотрена автоматическая программа очистки и декальцинации.



MELITTA Caffeo Passione F 530-101

Минусы

Небольшой контейнер для воды — всего 1,2 л, и для зерен — на 125 г.

Krups EA8298

Цена: от 32 000 рублей

Мощность 1450 Вт, давление 15 бар, контроль крепости и регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание кофейного порошка, таймер и автоотключение. Для приготовления капучино есть автокапучинатор и контейнер для молока на 600 мл. Особенности: автоприготовление капучино, эспрессо, ристретто, лунго – буквально нажатием одной кнопки, надписи на дисплее подсказывают все действия. Можно настроить все под себя: объём, крепость и температуру кофе. Диспенсер регулируется по высоте. Встроенный таймер даёт возможность включать и отключать кофемашину по расписанию: и для экономии энергии, и для удобства. Система самоочистки и декальцинации не избавляет от необходимости иногда чистить все «внутренности», но все устроено так, что это несложно. В комплект входит фильтр-картридж, который предотвращает образование накипи и снижает жесткость воды.



Krups EA8298

Минусы

Надо часто опустошать контейнер для отходов: он всего на 9 порций. 3 степени помола – тоже не всех устроит. Фильтр-картридж – это расходный материал, но можно использовать очищенную воду.

Jura E6 Platin

Цена: от 70 000 рублей

Самая дешевая кофемашина с автоматическим приготовлением капучино в модельном ряду швейцарского бренда Jura – «законодателя мод» на кофемашины. РРЦ производителя – именно 69900 рублей, «белые» продавцы пока не снижают цену, модель относительно новая. Особенность моделей этого года – очень маленькое время, которое проходит от выбора напитка до его появления в чашке: помол и движение кофе по заварочному блоку занимают секунды. Из фирменных «фишек»: импульсная экстракция для полного раскрытия аромата и вкуса кофе, простое кнопочное управление в сочетании с ЖК-дисплеем, который помогает разобраться с «рулением» и настройками без инструкции, удобный резервуар для воды с возможностью заполнения спереди, шестиступенчатая жерновая кофемолка. И еще: можно выбрать один из восьми режимов крепости кофе и готовить мелкопористую молочную пену по специальной технологии, ведомой только Jura. Фильтр для воды CLARIS качественно очищает и смягчает воду, а также предупреждают образование известковых отложений внутри машины. Программы ополаскивания и очистки активируются нажатием одной кнопки.



Jura E6 Platin

Минусы

Самая дорогая модель в обзоре, дорогая «химия» для обслуживания и чистки.

Philips Saeco HD 8753/19

Цена: от 32 000 рублей

Довольно окмпантая модель, демонстрирующая одно из лучших сочетаний «цена-возможности-качество» на рынке кофемашин. Готовит 6 видов напитков одним нажатием кнопки: эспрессо, капучино, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте. Горячую воду тоже может, всего есть 3 температурные настройки. Кофемашина оборудована встроенной жерновой кофемолкой с керамическими, что особенно ценится кофеманами, жерновами и пятью степенями помола. Машина может приготовть кофе как очень насыщенный, так и мягкий: для этого есть 5 степеней крепости и функция запоминания выбранного уровня. Варочная группа Saeco легко извлекается и промывается под струей воды. В комплект входит контейнер для молока объемом 500 мл. Можно использовать не только кофе в зернах, но и молотый – для скорости. Вообще модель очень приятная в обращении: яркий дисплей, меню очень понятное, выбирать и настраивать очень просто. Дополнительно можно установить фильтр для воды Brita, чтобы смягчать и очищать воду. Режимы автоочистки и декальцинации есть, автоотключение – тоже.



Philips Saeco HD8753/19



Минусы

Максимальная высота чашки — 11 см, это значит, что высокие стаканы для латте использовать не получится. Контейнер для отходов рассчитан всего на 10 порций.